Nu taler stjerne-agent - Eriksen kan komme i spil

Nogle gange kan man sige rigtig meget, mens man i virkeligheden siger meget lidt.

Sådan forholder det sig også med Gareth Bales agent, Jonathan Barnett, som giver et par sætninger om den walisiske stjernes fremtid til Sky Sports.

Den 29-årige verdensstjerne er tydeligvis ikke en del af Zinedine Zidanes fremtidsplaner i den spanske kongeklub. Zidane har allerede spenderet mere end to milliarder kroner på nye spillere denne sommer, og forbruget ser ikke ud til at stoppe i den nærmeste fremtid.

Jonathan Barnett siger til Sky, at Zidane har 'besluttet sig for at kunne klare sig uden Bale' i den kommende sæson.

Bale er ikke ønsket i den hvide Madrid-trøje længere. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Alligevel er waliseren en vigtig brik i det hvide transferpuslespil. Han skal nemlig sælges, så Zidane kan få råd til flere Galacticos. Blandt andet spøger Paul Pogba og Christian Eriksen stadig i den spanske storklub.

Men det er ikke bare sådan lige at afskibe Bale, fortæller Jonathan Barnett. For det første tjener Gareth Bale angiveligt i underkanten af 20 mio. kr. om måneden, og for det andet har waliseren det strålende i den spanske hovedstad.

Bland andet derfor udelukkes et lejeophold kategorisk.

- Der er større chance for, at jeg vinder på væddeløbsbanen, siger Barnett og fortsætter.

- En lejeaftale kommer ikke til at ske. Jeg tror ikke, det har hans interesse. Han har et dejligt liv og et dejligt hjem i Spanien. Der skal noget helt exceptionelt til, hvis han skal smutte, og der er en lejeaftale ikke på menuen, siger stjernens agent, der alligevel åbner en kattelem for et skifte.

- Det er helt tydeligt, at Gareths situation i Real ikke er blevet bedre.

Den walisiske landsholdsstjerne Gareth Bale (billedet) er kommet i uføre hos cheftræneren i Real Madrid, Zinedine Zidane. Foto: Antonio Bronic/Ritzau Scanpix

Så kan man jo tygge lidt på den udtalelse og selv lægge to og to sammen. Flere engelske medier har stadig Manchester United og Tottenham som gode bud på klubber, der kan lokke Bale tilbage til Storbritannien.

Når nu ikke en lejeaftale er på bordet, så kan en byttehandel jo være på sin plads, da både Manchester United (Pogba, red) og Tottenham (Eriksen, red) har spillere, som madrilenerne gerne vil tilføre truppen.

Men United ser dog ud til at være ude af kabalen om Bale, da Ole Gunnar Solskjær slog kløerne i Bales landsmand Daniel James for nylig.

- Han kunne ellers passe ind hos United og gøre det meget fint. Han (Bale, red.) er stadig en af verdens bedste spillere. Men den handel er meget usandsynlig, siger Jonathan Barnett.

Så er der vel snart kun Tottenham tilbage at sælge til eller bytte med, ikke Eriksen...?

