Nu taler Zlatan om fremtiden

Fodboldklubben Los Angeles Galaxy røg natten til fredag dansk tid ud af slutspillet i den amerikanske liga, MLS.

Dermed kan Zlatan Ibrahimovic have spillet sin sidste kamp for det amerikanske hold. Svenskerens kontrakt med Los Angeles-klubben udløber nemlig, når 2019 bliver til 2020.

Men Ibrahimovic ved endnu ikke, hvad fremtiden byder på.

- Vi får se, hvad der sker, siger han ifølge avisen Los Angeles Times.

Stjerneangriberen har spillet for Galaxy siden marts 2018, hvor det er blevet til imponerende 53 mål i 58 kampe.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg har to måneder til at tage en beslutning om fremtiden. Det handler ikke om penge fra Galaxy eller MLS. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, for at løfte holdet, siger Ibrahimovic ifølge TT.

Svenskeren scorede og assisterede i sin potentielt sidste kamp for det amerikanske hold, der fredag tabte 3-5 til Los Angeles FC i slutspillets kvartfinale.

