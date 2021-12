Nu undersøges skandalekamp: - En national ydmygelse

Det så yderst mistænksomt ud, da Union Magdalena scorede to mål på et minut dybt inde i overtiden i en colombiansk kamp om oprykning.

Det endte med en sejr til Union Magdalena på 2-1 ude over Llaneros, som især ved det sidste mål ikke så ud til at gøre meget modstand.

Nu åbnes der en undersøgelse af mulig matchfixing i kampen, der sikrede Union Magdalena oprykning til den bedste colombianske fodboldrække.

Det bekræfter præsidenten for den næstbedste række, Fernando Jaramillo, ifølge Reuters.

- Trods de åbenlyse beviser, som alle colombianere og hele verden har set, så har vi tænkt os at respektere processen, og vi handler inden for reglerne, som vi har her i Colombia og i FIFA, siger Jaramillo.

Han tilføjer, at klubberne risikerer at blive smidt ud af ligaen, hvis man finder ud af, at de har brudt reglerne.

Llaneros førte 1-0 indtil det 95. minut, og Union Magdalena skulle bruge en sejr for at rykke op.

Der var lagt fem minutter til kampen, så tiden var ved at udløbe, da Union Magdalena udlignede til 1-1.

Der var tid til et sidste angreb, og her stod adskillige spillere fra Llaneros-mandskabet bomstille, da udeholdet drev bolden ned mod hjemmeholdets mål.

Union Magdalenas Jonathan Segura fik til slut tid og plads til at trille bolden i nettet mellem to modspillere, der ikke fremstod specielt ivrige for at forhindre den afgørende scoring i det 96. minut.

Llaneros har meddelt, at klubbens hilser en undersøgelse af kampen velkommen. Union Magdalena har ikke kommenteret sagen.

Jaramillo oplyste, at han vil bede politiet om at finde ud af, om der er foregået noget kriminelt.

Ivan Duque, Colombias præsident, har også kommenteret det sidste mål i den omtalte kamp. Målet er gået viralt. Han kalder det for en 'national ydmygelse'.