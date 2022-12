Nu vil stjerne være russer

Den tidligere hollandske landsholdsprofil Quincy Promes kan angiveligt tage alternative midler i brug i et forsøg på at slippe for en eventuel straf for mordforsøg i hjemlandet.

Det skriver blandt andre Telegraaf og Algemeen Dagblad.

Ifølge aviserne har Quincy Promes’ klub Spartak Moskva hjulpet spilleren med at indlede processen om at blive russisk statsborger, og han har angiveligt gode chancer for at få russisk statsborgerskab.

I og med at Rusland ikke udleverer sine statsborgere til andre lande, kan Quincy Promes dermed undgå en eventuel straf i Holland, påpeger medierne.

Quincy Promes i aktion for Ajax mod FC Midtjylland. Foto: Jens Dresling

30-årige Quincy Promes er anklaget for at have stukket sin fætter ned til en familiefest i sommeren 2020.

En retssag mod ham for mordforsøg begyndte i oktober, men han befinder sig i Rusland, hvor han altså spiller for Spartak Moskva, og han var derfor ikke med til den første høring.

Hvis han vender hjem til Holland, kan han blive anholdt.

Kantspilleren har spillet 50 landskampe for Holland. Han har spillet i Rusland ad to omgange - først fra 2014 til 2018 og siden fra februar 2021 til nu - og begge gange har været for Spartak Moskva.