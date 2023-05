Ny drejning efter skandaløse scener: Stjernen får fri

De seneste 48 timer har været hektiske for Vinicius Junior, der under søndagens opgør mellem Valencia og Real Madrid blev udsat for racistiske tilråb.

En episode, der skæmmede kampen, og siden har fået massiv opmærksomhed verden over.

Det får nu Real Madrid til skærme ham.

Ifølge flere spanske medier, heribandt AS, har Real Madrids cheftræner Carlo Ancelotti givet Vinicius mindst to dages fri.

Vinicius Junior er endda ifølge ESPN blevet anbefalet at rejse væk fra Spanien for at få ro under fridagene.

- Vi er alle bekymrede over, hvad der sker. Han er trist, fortalte Ancelotti på Real Madrids pressemøde tirsdag.

- Han har været og er et offer i det, der sker lige nu. Han bliver nogle gange beskyldt for at være provokerende og for at have en skidt attitude. Lad os være helt tydelige her: Han er et offer i alt dette, udtalte Ancelotti ifølge Reuters.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Jose Jordan/Ritzau Scanpix

Real Madrid er i gang med forberedelserne til morgendagens opgør mod Rayo Vallecano, men her var Junior under alle omstændigheder ikke kommet i spil, da han i slutminutterne af søndagens drama blev tildelt et rødt kort, og derfor er i karantæne.

En episode, der har kostet kampens VAR-dommere deres job i VAR-rummet fra næste sæson.

Det er dog ikke det eneste efterspil, der har været på skandaleombruste kamp på Mestalla.

Tidligere i dag blev tre tilskuere ifølge nyhedsbureauet AFP anholdt for racistiske tilråb mod Vinicius Junior.

Spansk politi har i dag - med påfaldende timing - også foretaget anholdelser i en anden sag, der kredser om Real Madrids brasilianske angriber.

Op til derbyet mellem Real Madrid og Atlético Madrid i januar havde en gruppe fans nemlig hængt et banner på en bro i den spanske hovedstad med påskriften 'Madrid hader Real'.

Under banneret hang en dukke iklædt en hvid Vinicius Junior-trøje.