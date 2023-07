Ny klub til dansk bomber

Christian Gytkjær er ikke klar til at vinke farvel til det italienske. Angriberen fortsætter karrieren i Venezia FC

Han har vinket farvel til det storsatsende projekt i AC Monza, men nu har 33-årige Christian Gytkjær fundet sin nye arbejdsgiver.

Som flere italienske medier har berettet, fortsætter den blonde skarpretter - også ifølge Ekstra Bladets oplysninger - karrieren inden for de italienske grænser, hvor han indgår en toårig aftale med Venedig-klubben Venezia FC, der holder til i Serie B.

Og det er en særlig skikkelse, som angriberen kender godt, der har spillet en central rolle i at få det til at ske.

Navnet er Filippo Antonelli. En 45-årig italiener.

Han har repræsenteret en lang række italienske klubber op gennem 90'erne og 00'erne og er gået ledelsesvejen, efter at han lagde støvlerne på hylden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Gytkjær præsenteres i den italienske klub AC Monza. Foto: AC Monza

Annonce:

Det var ham, som hentede Gytkjær til AC Monza fra Lech Poznan for tre år siden. Og han har tilsyneladende været så tilfreds med danskerens præstationer i den røde trøje, at han har været på spil igen.

Denne gang som sportsdirektør i Venezia.

Sidste uge lagde Antonelli da heller ikke skjul på, at han er glad for Gytkjær i et interview med La Gazzetta dello Sport, der tirsdag kunne melde om enighed mellem parterne.

Venezia sluttede på ottendepladsen i sidste sæson, men blev hurtigt slået ud af slutspillet om en plads i Serie A.

I klubben får Gytkjær glæde af at dele bane og omklædningsrum med en anden dansker. Den tidligere FC Nordsjælland-spiller Magnus Kofoed Andersen har nemlig spillet der siden sidste sommer.