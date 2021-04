Ny rapport: Maradona kunne være reddet

Ikonet Diego Maradonas vanvittige livsstil udenfor banen er næsten ligeså veldokumenteret som hans mageløse spil indenfor kridtstregerne.

Derfor var det tragisk og desværre ikke helt overraskende forventeligt, at 'El Diego' sidste år mistede livet i en alder af 60 år.

Men legendens død kunnet være undgået.

Det fastslår en ny medicinsk rapport om Maradonas død ifølge det argentinske medie TN.

I rapporten bliver Maradonas to læger Leopoldo Luque og Agustina Cosachov kritiseret for ikke at have gjort nok for at redde legendens liv.

Lægerne bliver blandt andet kritiseret for ikke at have opdaget Maradonas hjertefejl, som var medvirkende til det hjerteanfald, der tog livet af ham.

Artiklen fortsætter under billedet...

Leopoldo Luque er under hård beskyldning. Han har tidligere afvist at være ansvarlig for sin klients død. Foto: Javier Gonzalez Toledo/Ritzau Scanpix

'Døde forladt og alene'

Maradona døde i sit hjem i Tigre mellem klokken fire og klokken seks om morgenen, men blev først erklæret død klokken 13.15 af ambulancefolk, der forgæves forsøgte at genoplive ham.

'Han burde være blevet overvåget, men det var han ikke. Han døde forladt og alene', står der i rapporten ifølge det argentinske medie TN.

Den tidligere verdensmester led af hjerte- og nyresvigt samt skrumpelever.

Rapporten kritiserer Maradonas læger for ikke at have indlagt en person med hans problemer på en klinik.

I stedet døde Maradona i sit store hus i Tigre, Buenos Aires med en kok, sin nevø og en værge, der alle sov ovenpå.

'Uagtsomhed og mangel på erfaring' førte ifølge rapportens kilder til legendens død, og ansvaret falder tilbage på de to læger.

Den ene af de to læger Leopoldo Luque har tidligere afvist at være skyld i Maradonas død.

