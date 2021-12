Ny Ronaldo-statue vækker opsigt

Det er ikke blot cricket og hockey, som inderne er ellevilde med.

Fodbold er nemlig også voldsomt populært. Især i den indiske delstat Goa, der netop har lagt jord til en 410 kilo tung statue af den portugisiske superstjerne Cristiano Ronaldo.

Statuen deler dog vandene, da Goa tidligere har været en portugisisk koloni, der blev løsrevet fra Portugal for 60 år siden.

Tanken er, at statuen skal inspirere de unge i staten til at nå til tops i deres fodboldkarriere, men det blæser flere borgere på.

Ifølge mediet Times of India viftede nogle lokale borgere med sorte flag under indvielsen af værket.

Ligeledes beretter BBC News, at stribevis af indere i delstaten føler sig stødt over, at statuen bliver opført under 60-års-jubilæet for Goas uafhængighed fra Portugal.

- At rejse en statue af en portugisisk fodboldspiller i år er helligbrøde, fastslår højrefløjsaktivisten Guru Shirodkar over for nyhedsbureauet IANS ifølge BBC.

- Der er mange frihedskæmpere i Goa, der er blevet fornærmet.

Det er ikke første gang, at en statue af Cristiano Ronaldo vækker opsigt. I 2017 fik kunstneren Emanuel Santos til opgave at opføre en statue af verdensstjernen ved lufthavnen i Madeira, hvor hovedpersonen selv er opvokset.

Efter statuens offentliggørelse samme år blev det hånet af massevis af mennesker, og derfor blev værket erstattet af et nyt.

Statuen af Ronaldo i Madeira. Foto: ARMANDO FRANCA / Ritzau Scanpix

