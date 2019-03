Ny sensation! FC Midtjylland sender Manchester United ud i mørket

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjyllands U19-mandskab skabte onsdag eftermiddag endnu en gedigen overraskelse, da danskerne sendte fremtidens superstjerner fra Manchester United ud af ottendedelsfinalen i UEFA Youth League – Champions League for U19-mandskaber.

Manden, eller knægten, bag det store resultat blev 17-årige Gustav Isaksen, som scorede to gange i 3-1 sejren mod mægtige Manchester United, der stillede med tre mand i startopstillingen, som var med i Manchester Uniteds trup i den sensationelle Champions League-sejr over Paris Saint-Germain i den ’rigtige’ Champions League.

Flere end 6000 tilskuere var mødt op for at se morgendagens stjerner, hvilket skabte en rigtig fin stemning til en ungdomskamp. Der var endda troppet et par hundrede sanglystne briter op også, så det duftede da af den helt høje hylde i Herning.

Særligt Tahith Chong, som fik 10 minutter på banen i Champions League mod PSG, vækker genlyd i den del af fodboldeuropa, der har styr på talentmassen. Hollænderen betragtes nemlig som et af de største, unge navne i Holland og engelsk fodbold p.t.

Det hollandske stortalent blev dog holdt i kort snor af Nikolas Dyhr på venstre backen, og i det hele taget havde United ikke meget at byde på de første 25 minutter.

I stedet sad midtjyderne på spillet, og efter godt ti minutter bragte Gustav Isaksen danskerne i front efter en flot solotur, hvor kantspilleren førte bolden hele vejen frem ad banen på et kontraangreb og afsluttede fladt uden om Uniteds keeper.

Men som første halvleg skred frem, viste Uniteds talenter klassen, og midtjyderne kom dybere og dybere ned på egen banehalvdel.

Efter en halv time bragte anfører Angel Gomes, der også var i truppen i Paris, balance i regnskabet på et straffespark, som FCM’s brasilianske nyindkøb Patrick klodset begik.

Presset blev ikke mindre af, Nikolas Dyhr måtte gå ud med en skade og overlade Tahith Chong til sine holdkammerater og indskiftede Mads Hansen.

Den opgave løste Hansen og co. dog ganske fint, og det er ikke for sjov, at FC Midtjylland bider skeer med de helt store hold i Youth League, hvor ulvene forrige runde slog Roma ud efter straffespark.

Kampen var på vippen i det meste af anden akt, inden Gustav Isaksen igen tog over. United-spillerne havde travlt med at appellere for et frispark efter en fair duel midt på banen, men unge Isaksen udnyttede tiden til at tænke sig om på kanten af feltet og igen udplacere Matej Kovar i United-målet langs jorden.

Isaksen er bestemt en spiller, man skal holde øje med i de kommende år. Kantspilleren har leveret 10 mål i 11 kampe for midtjydernes U-hold denne sæson.

I kampens afslutning forsøgte United at presse på for en udligning, men i stedet omsatte Oliver Olsen et kontraangreb til 3-1.

Dermed er FC Midtjylland som det første danske mandskab nogensinde klar til en kvartfinale i Youth League, hvor FC Porto venter i april.

