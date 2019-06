Ny succes: Sløj Messi klar til hadets kamp

Sydamerikas to største fodboldnationer møder hinanden i semifinalen i Copa América.

Med en sejr fredag over Venezuela i kvartfinalen på 2-0 er Argentina nemlig klar til en kamp mod Brasilien, der er værter for dette års udgave af turneringen, om en plads i finalen.

Brasilien har vundet - enten i ordinær spilletid eller efter straffesparkskonkurrence - de sidste fire gange, Argentina har været modstanderen i Copa América-regi. Senest i finalen i 2007.

Sidste gang, Argentina vandt over Brasilien i Copa América, var i kvartfinalen i 1993 efter en straffesparkskonkurrence.

Semifinalen mellem Argentina og Brasilien spilles tirsdag.

Argentina indledte fredagens kvartfinale mod Venezuela med et intenst pres, og allerede efter ti minutter var der gevinst.

Efter et hjørnespark fik Sergio Agüero bolden på kanten af feltet. Manchester City-angriberen sendte hurtigt et fladt skud afsted mod mål. Det så ikke ud til at ende i kassen, men Lautaro Martinez var vaks og tog fusen på målmand Wuilker Farinez ved elegant at vinkle bolden ind til 1-0.

Foto: Ritzau Scanpix

Efter scoringen kom Venezuela bedre med. Første halvleg udviklede sig til at blive mere jævnbyrdig, men Inter-angriberens mål endte med at blive det eneste før pausen.

Allerede tidligt i anden halvleg var der bud efter endnu et argentinsk mål, men Venezuela holdt stand.

Med 20 minutter tilbage var det så Ronald Hernández, der havde en stor mulighed for at udligne, men Argentina-målmand Franco Armani sørgede med en flot redning for, at hans hold bevarede sin smalle føring.

Den blev dog udbygget kort efter.

Sergio Agüero sendte et ellers nogenlunde håndterbart skud afsted mod mål. Det havde kurs mod målmand Farinez' favn, men han kunne ikke holde fast i bolden, og så var Giovani Lo Celso hurtig over returbolden, der blev sparket i et tomt mål til 2-0.

Det blev også kampens sidste mål, og så blev Argentina klar til en storkamp mod Brasilien.