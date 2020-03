Ny trend hitter: Sådan hjemmetræner stjernerne

Alverdens fodboldstjerner træner hjemme for tiden. Flere forsøger sig med at vaske hænder og jonglere i 20 sekunder samtidig

Træningsanlæg og store stadioner står tomme hos utallige fodboldklubber, som holder spillere og stab hjemme i forsøget på ikke at sprede coronavirussen yderligere.

Det har givet flere af de store stjerner mulighed for at vise, hvordan de hjemmetræner.

En trend med at vaske hænder i enten sæbe eller sprit og samtidig eller bagefter at jonglere med en bold eller en rulle toiletpapir hitter blandt flere af spillerne.

Andre træner med kegler i haven, mens der naturligvis også er tid til andet end at holde sig i fodboldform.

Ekstra Bladet tager jer her på en rundtur til de fire største europæiske ligaer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Italien

Matthijs de Ligt, Juventus

Forsvarsspilleren har fødderne skruet ordentlig på. Her jonglerer han hjemme i Torino med toiletpapir.

Til videoen, som han dog ikke selv har lagt op, bruges hashtagget StayAtHomeChallenge.

Paulo Dybala, Juventus

Storklubbens yndlingsargentiner får også holdt kroppen ved lige.

Sami Khedira, Juventus

Den tidligere Real Madrid-spiller viser sit værd ved et klaver.

Vis dette opslag på Instagram Using time for other things.. result of 2 days #StayAtHome Et opslag delt af Sami Khedira (@sami_khedira6) den 15. Mar, 2020 kl. 9.09 PDT

Dries Mertens, Napoli

Den lille tekniker, som stod for et sandt drømmemål for Napoli mod FC Barcelona for få uger siden i Champions League, får hjælp af en kæmpe flaske vin til at holde sig i form. Belgieren har valgt at bruge flasken som håndvægt.

Han supplerer videoen med teksten: Mit bedste råd i livet: 'En lille flaske med vin er løsningen på mange problemer' og bruger hashtagget karantæneliv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Spanien

Marc-André ter Stegen, FC Barcelona

Vejret i Barcelona er lige til at holde ud, når en af verdens bedste målmænd træner i haven.

Med det mest nødvendige udstyr træner tyskeren blandt andet hurtigt retningsskifte, som er vigtigt for målmænd, når de skal reagere på stregen.

Vis dette opslag på Instagram Working from home #StayAtHome @mterstegen1 Et opslag delt af FC Barcelona (from) (@fcbarcelona) den 14. Mar, 2020 kl. 12.23 PDT

Ricard 'Riqui' Puig, FC Barcelona

Det 20-årige FC Barcelona-talent viser, at han har styr på teknikken. I sit hjem i den spanske storby laver han tricks med en vare, som er noget mere eftertragtet, end den plejer at være.

Karim Benzema, Real Madrid

Den franske verdensstjerne holder formen ved lige på løbebåndet.

Sergio Ramos, Real Madrid

Kongeklubbens anfører multitasker. Der skal både trænes og passes unger samtidig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

England

Shkodran Mustafi, Arsenal

Arsenal-midtstopperen vasker hænder, inden han jonglerer med en bold foran sine børn.

I teksten til videoen nominerer tyskeren tre andre i udfordringen om at blive hjemme med hashtagget StayAtHomeChallenge.

De to første er holdkammerater længere fremme på banen. Pierre-Emerick Aubameyang, som har lagt en story op på Instagram fra et mindre træningslokale.

Angrebskollega Alexandre Lacazette er også nomineret. Han har lagt en story op med, at han spiller Call of Duty - og så et billede af en jubelscene med Aubameyang, hvor de holder afstand til hinanden.

Granit Xhaka, Arsenal

Schweizeren vil også være med. Han holder bolden i luften med hovedet, mens hænderne bliver forsøgt rengjort imens.

Roberto Firmino, Liverpool

Den brasilianske angriber bruger blandt andet tiden derhjemme på at vise sine musikalske evner frem.

James Milner, Liverpool

Den rutinerede Liverpool-spiller med tilnavnet 'Boring Milner' har tidligere lavet gas med, at han kun er til kedelige ting og hjemstavnens te. I videoen er han da også ved at sortere teposer til ugens dage og retter henvendelse til midtbanekollega Alex Oxlade-Chamberlain i teksten dertil.

Flere har kommenteret med grinende emojies. Blandt andre Chamberlain selv, men også Chelsea-manager Frank Lampard og tidligere Liverpool-spiller Luis Garcia.

Gabriel Jesus, Manchester City

Hjemme i haven har City-angriberen både sat kegler, pinde og et lille mål op. Han træner med Champions League-bolde.

Manchester City skulle have mødt Real Madrid i denne uges returopgør i den prestigefyldte turnering.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tyskland

Robert Lewandowski, Bayern München

Verdens vel nok bedste 9'er har lige fået lidt ekstra vægt på, når der skal trænes arme.

Kingsley Coman, Bayern München

Kant-raketten bruger blandt andet tiden hjemme på et af verdens mest populære fodboldspil til computer: Football Manager.

Thomas Müller, Bayern München

Müller har selskab under sin træning i haven. Han opfordrer samtidig til, at folk skal være forsigtige og gøre deres bedste til ikke at sprede coronavirussen.