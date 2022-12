Ny tvist i skandale-sag: Nu er han løsladt

Paul Pogbas storebror Mathias er blevet løsladt efter han tilbage i september blev anholdt for at prøve at afpresse samt sende trusler mod sin bror

Den vanvittige sag med Pogba-brødrene har fået et nyt twist.

Mathias Pogba, der er storebror til Juventus-stjernen Paul Pogba, er nu blevet løsladt efter han tilbage i september blev anholdt sammen med tre andre for at true Paul Pogba med afpresning.

Det bekræfter hans advokat Yassine Bouzrou til Le Parisien.

Brødreparret, der efterhånden må have et anspændt forhold, har beskyldt hinanden for forskellige ting, og det hele startede med, at Mathias Pogba lagde en video ud på Twitter, hvor han forklarede, at han ville komme med vilde afsløringer om sin succesfulde lillebror.

Paul Pogba blev herefter beskyldt for at have hyret en heksedoktor, der skulle kaste en forbandelse over Kylian Mbappé, da Manchester United og Paris Saint-Germain mødte hinanden i Champions League.

De beskyldninger afviste den daværende United-spiller prompte. Han fortalte herefter efterforskere, at han var blevet passet op af tidligere barndomsvenner, der krævede 13 millioner euro fra Pogba, svarende til knap 97 millioner kroner. Mændene, der krævede den store sum fra Pogba, var sågar i besiddelse af automatvåben.

Skandalen tager fart: Broren er sigtet

Mathias Pogba har som følge af løsladelsen fået forbud mod at kontakte Paul Pogba eller sin mor. Han må heller ikke benytte sociale medier.