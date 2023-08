Nye billeder af vanvidsskade: - Aldrig set lignende

Advarsel: Voldsomme billeder i artiklen

En vanvidstackling af Marcelo på Luciano Sanchez sugede alt ilten ud af Estadio Diego Armando Maradona i Copa Libertadores-opgøret mellem Fluminense og Argentinos Juniors.

I forsøget på at færdiggøre en dribling trådte den tidligere Real Madrid-back ned på Luciano Sanchez' ben, og det gav efter og knækkede fuldstændig sammen. Som var det en italiensk brødstang.

Alle kunne se, at der var tale om en forfærdelig skade, og nu viser nye røntgenbilleder af Argentinos Juniors-spilleren, hvor alvorligt bruddet er.

Se skaden i det første billede øverst i artiklen.

Det har været noget af et lapningsarbejde for det argentinske lægepersoel, der fik ansvaret for at lappe Luciano Sanchez' ben sammen. Foto: Twitter@OoCLibertadores

- Gået fuldstændig af led

Ifølge Region Nordjyllands Ortopædkirurgisk afdeling er en knæluksation, en skade der kun rammer 2-4 pr. år. Så der er tale om en skade, der heldigvis rammer fåtallet.

Annonce:

Og Alejandro Roncoroni, læge og generalsekretær for Argentinos Junior var i hvert fald mundlam, da han så x-ray billederne af mareridtsskaden.

- Jeg har været læge indenfor fodbolden i 23 år, og jeg har aldrig set noget lignende, fortæller Alejandro Roncoroni ifølge Mundo Deportivo.

- Der er tale om en traumatisk knæluksation. Det er næsten en adskillelse af skinnebenet og lægbenet. Så er det forreste- og det bagerste korsbånd revet over.

Marcelo tryglede efterfølgende om tilgivelse, og angiveligt er det vand under broen mellem Luciano Sanchez og skadesmanden, Marcelo. Foto: Ivan Fernandez/Ritzau Scanpix

- Knæet er gået fuldstændig af led.

- Men der er ikke tale om et brud.

Desværre var Luciano Sanchez' ben det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Efter vanvidsstemplingen gik der ikke lang tid, før gerningsmanden, Marcelo, brød ud i gråd over, hvad han havde gjort.

Dommeren var heller ikke i tvivl efter at have set skadens omfang. Den brasillianske venstre-flanke skulle tidligt i omklædningsrummet, han blev tildelt et rødt kort for episoden, og der var ingen protester fra den 35-årige Real Madrid-legende.