Nye oplysninger: Derfor glippede kæmpe-transfer

Tottenham har for en gang skyld været særdeles aktive i transfervinduet.

Også på den engelske deadline day, torsdag, hvor både Giovani Lo Celso og Ryan Sessegnon trådte ind ad døren.

Det lå længe i kortene, at Tottenham også ville hente Juventus-stjernen Paulo Dybala i en gigantisk handel, men sådan gik det som bekendt ikke.

Nu kan den velansete britiske avis The Independent afsløre, hvad der gik galt mellem parterne, og hvorfor kæmpe-transferen aldrig blev til noget.

Den officielle forklaring torsdag lød på, at Juventus pludselig havde ombestemt sig og dermed slet ikke ville sælge Paulo Dybala.

Det er dog langt fra sandheden, mener The Independent at vide. Tottenham var interesseret. Dybala var interesseret. Og Juventus var interesseret i, at handlen skulle gå igennem.

Paulo Dybala har haft fin succes i Juventus, men han er ikke første mand på holdkortet til den kommende sæson i Torino. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Men noget 'så simpelt' som billedrettigheder spændte ben for Dybala-handlen.

Den argentinske landsholdsspiller har nemlig solgt sine billedrettigheder til Star Image Company, der ejes af spillerens tidligere agent, Pierpaolo Triulzi. Men den slags aftaler accepteres ikke af Premier League, og derfor skulle Tottenham finde et stort millionbeløb udover transfersum, sign on-fee og lønkroner.

Italienske medier har skrevet, at Pierpaolo Triulzi krævede i omegnen af 325 mio. kr., og selv om The Independent mener at vide, at kravet i sidste ende var 'betydeligt lavere', så blev det en økonomisk knast for meget for Daniel Levy og co.

Da Tottenham med tiden blev mere usikker på Dybala-transferen, gik man 'all in' og skrev i stedet kontrakt med både Lo Celso (en dyr lejeaftale i første omgang, red.) og Sessegnon. Dermed havde London-klubben reelt truppen på plads, selv om der blev forhandlet helt frem til deadline på at gøre Dybala til Tottenham-spiller.

Tiden løb dog ganske enkelt ud for parterne, og i Torino sidder Paulo Dybala som den store taber efter en tur i transfermøllen.

Juventus er dog sikre på, at de kan afskibe Dybala til anden side inden 2. september. Italienerne har angiveligt fået seriøse følere fra den franske storklub Paris Saint-Germain, der nu i hvert fald kender kravet om Dybalas billedrettigheder.

