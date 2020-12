Nye oplysninger om Maradonas død

Fodboldlegenden Diego Maradona led af lever-, nyre- og hjertekarproblemer, da han døde af et hjerteanfald den 25. november, men der var ingen tegn på hverken alkohol- eller narkotikaindtag i hans obduktion.

Derimod havde han taget antidepressiv medicin. Det siger anklagemyndigheden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Diego Maradona blev 60 år gammel. Han døde af et hjerteanfald 25. november. Foto: Andres Larrovere/Ritzau Scanpix

Anklagemyndigheden i San Isidro, en nordlig forstad til Argentinas hovedstad, Buenos Aires, offentliggjorde resultaterne af Maradonas obduktion sent tirsdag aften.

Diego Maradona blev hyldet mange steder i verden efter sin død. Foto: Sakis Mitrolidis/Ritzau Scanpix

Den blev sat i værk som en del af en undersøgelse af hans død, for at se om der var nogen forsømmelighed eller hensynsløshed i den sundhedspleje, han fik.

Maradona kæmpede igennem livet med både alkohol- og narkomisbrug.

Fodboldikonet var netop fyldt 60 år, da han døde i sidste måned. Han var tidligere i november blevet opereret for en blodansamling i hjernen, men han blev udskrevet efter otte dage.

Psykiater Agustina Cosachov og hjertekirurg Leopoldo Luque er under efterforskning, da de behandlede Maradona op til hans død.

Foto: David Moir/Ritzau Scanpix

Den første obduktion, der blev udført på dødsdagen, viste blandt andet, at Maradona havde haft væske i lungerne, og et svigt i hjertemusklerne gjorde det svært at pumpe blodet rundt.

Diego Maradona regnes af mange som en af verdens bedste fodboldspillere nogensinde, og kreatørens VM-titel med Argentina i 1986 var et af karrierens største højdepunkter.

Derudover førte han to gange Napoli til det italienske mesterskab.

