Nyt kærligheds-billede når millioner

Kærsteparret Pernille Harder og Magdalena Eriksson pryder forsiden af det britiske magasin Elle. Det sker cirka tre år efter, at et helt særligt billede af parret gik viralt

Danske Pernille Harder og svenske Magdalena Eriksson er lidt af et power couple i fodboldverdenen.

Sammen spiller de i storklubben Chelsea, men de er også hinandens bedre halvdele udenfor kridtstregerne.

Nu er de på forsiden af Elle med overskriften 'Everyone's game' (Alles spil, red.), hvor fokus bliver henledt til diversitet i sportens verden.

Magasinet er verdenskendt, udkommer i adskillige lande, har millioner af følgere på de sociale medier, og publiceringen sker bare få uger inden, det første fløjt ved EM i kvindefodbold lyder i England.

Artiklen fortsætter under opslaget..

- Jeg føler mig meget stolt. Blandt andet fordi de gerne ville have os på forsiden og hylde kvindefodbold inden EM. Det har kun været positivt, siger Magdalena Eriksson til svenske Expressen, før hun kommer i tanke om et andet billede af de to turtelduer.

- Det er lidt sjovt, for vi havde vores billede fra VM i 2019. Nu har vi fået et nyt billede, der viser, at man skal være den, man gerne vil være.

Landsholdsspilleren henviser til et helt særligt skud, der blev taget efter Sveriges kvartfinalesejr over Canada 24. juni ved VM i 2019.

Magdalena Eriksson vandrede ud mod sidelinjen og så Pernille Harder i en svensk landsholdstrøje, hvorefter hun omfavnede og kyssede hende.

Den lunefulde episode blev opsnappet af en vaks fotograf, og billedet gik viralt.

- På to dage havde jeg fået over 20.000 nye følgere på Instagram. Vi syntes, vi stod lidt for os selv, og vi lagde slet ikke mærke til, at en havde taget et billede, sagde Eriksson om momentet dengang.

Nogle dage efter kyssede de igen, da Sverige havde sikret sig bronzemedaljer. Et billede, du kan se i toppen af artiklen.

Torsdag udtager landstræner Lars Søndergaard den danske EM-trup, og det vil være en gedigen overraskelse, hvis Pernille Harder ikke er blandt navnene.

--------- SPLIT ELEMENT ---------