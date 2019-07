Officielt: Ajax sælger dansk profil

Hollandske Ajax er blevet en dansker færre.

Det er højre back Rasmus Nissen Kristensen, der er fortid i klubben - han er nemlig blevet solgt til østrigske Red Bull Salzburg.

'NK', som han også bliver kaldt, skal dermed spille i den østrigske klub, der tidligere har haft en dansk højre back i form af Peter Ankersen for en håndfuld år tilbage.

Rasmus Nissen Kristensen havde det svært i Ajax, hvor han ikke kunne tvinge sig ind i startopstillingen, men med skiftet får han nu en ny chance for at blive fast mand og dermed udvikle sig yderligere.

- Rasmus Kristensen er en spiller, der passer perfekt til vores profil med sin mentalitet og den måde, han spiller fodbold på. Han er ideel for os. Derudover har han allerede en masse international erfaring og har både noget fysik og noget størrelse, der også kommer os til gavn, siger sportsdirektør Christian Freund på klubbens hjemmeside.

Rasmus Nissen Kristensen er glad for at have fået skiftet på plads til Salzburg, der har vundet seks mesterskaber i træk.

- Jeg er meget glad og ser frem til denne udfordring. Da jeg hørte om muligheden, fik jeg en masse energi. Nu vil jeg i gang. Hovedårsagen til, at jeg skiftede hertil, var filosofien, og at man gerne vil udvikle unge spillere som mig, siger danskeren.

'NK' har fået en aftale, der løber til sommeren 2024 - han er ikke den første dansker, Salzburg har hentet denne sommer. Klubben har også hentet Maurits Kjærgaard i Lyngby.

