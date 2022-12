Officielt: Cristiano Ronaldo skifter til Al Nassr

Nu er det officielt: Cristiano Ronaldos fodboldfremtid er i Saudi-Arabien.

Den 37-årige portugiser har skrevet under på en kontrakt med klubben Al Nassr, der holder ham i klubben til 2025.

Det skriver klubben på dens hjemmeside og Twitter.

'Der bliver skrevet historie'

'Det her er en signing, der ikke kun vil inspirere vores klub til at opnå endnu mere succes, men også inspirere ligaen, nationen og fremtidens generationer af drenge og piger til at blive den bedste verson af dem selv. '

'Velkommen til dit nye hjem Cristiano,' skriver klubben på Twitter.

Portugiseren får - selvfølgelig - fristes man til at sige nummer 7 på ryggen.

Ronaldo skulle angiveligt allerede have gennemført de dele af lægetjekket, der er nødvendige for, at han kan skrive under.

Den sidste del af lægetjekket sker efter planen i løbet af næste uge.

Det har tidligere været rygtet i medierne, at Cristiano Ronaldo ville skrive under på en syvårig kontrakt med klubben - i de første to år som spiller og senere som ambassadør for klubben og Saudi-Arabien.

Kontrakten skulle angiveligt sikre Ronaldo i omegnen af halvanden milliard kroner om året.

Efter superstjernens kontrakt med Manchester United tilbage i november blev revet i stykker, har der været utallige spekulationer om, hvor den aldrende portugiser ville fortsætte karrieren.

Flere europæiske topklubber blev nævnt, men det blev altså hos det saudi-arabiske storhold Al Nassr, hvor Ronaldo skal fortsætte karrieren.

Klubben råder i forvejen over spillere som Anderson Talisca, Luiz Gustavo og Vincent Aboubakar, som man måske kender.