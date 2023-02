Officielt: De vil have VM

Verdensmesterskabet i fodbold skal tilbage til 'hvor sportsgrenen er født', 100 år efter det første gang blev afholdt i Montevideo i 1930.

Det står klart, efter at Argentina, Chile, Paraguay og Uruguay officielt indleverede et fælles bud på VM-værtskabet i 2030.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag var repræsentanter fra de fire nationer samlet i det argentinske fodboldforbunds hovedkvarter i Buenos Aires, hvor de mødtes med Alejandro Dominguez - præsident for det sydamerikanske fodboldborbund (CONMEBOL), der svarer til UEFA i Europa.

Under ceremonien var et af hans budskaber til FIFA, at organisationen giver landene lov til til vise deres storhed.

- VM i 2030 er ikke bare et VM. Det fortjener en fejring, der skal anerkende turneringens 100 år på bagen.

- Vi er overbeviste om, at FIFA har en pligt til at anerkende og hædre minderne fra de, der kom før os og gjorde VM til noget stort, fortalte Dominguez.

Sådan så det ud, da de fire lande promoverede deres bud på VM i 2030. Foto: Juan Mabromata/Ritzau Scanpix

Argentinas præsident - Alberto Fernandez - har desuden på Twitter givet udtryk for, at han gerne vil have Bolivia med som et af værtslandene, mens præsidenten for det argentinske fodboldforbund - Claudio Tapia - bruger landets seneste VM-titel som et argument over for FIFA.

- Som verdensmestre vil vi føre den her drøm ud i livet. En drøm, alle sydamerikanere deler.

Efter den første udgave af VM, som Uruguay var vært for, lagde Argentina jord til slutrunden i 1978, mens Chile var vært i 1962. Paraguay har endnu ikke prøvet det.

Det nylige sydamerikanske VM-bud skal konkurrere med Spanien og Portugal, som allerede har underskrevet et fælles bud. Derudover er der kraftige indikationer på, at Saudi Arabien og Marokko vil byde.

VM-slutrunden i 2026 afholdes af USA, Canada og Mexico.