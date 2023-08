Officielt: Delaney til Anderlecht

Thomas Delaney er klar for den belgiske traditionsklub Anderlecht, der de senere år har været en sovende kæmpe.

Nu skal den snart 32-årige dansker hjælpe klubben på vej tilbage mod toppen af belgisk fodbold.

Anderlecht har lejet Thomas Delaney for Sevilla resten af sæsonen. Det oplyser den belgiske klub på sin hjemmeside. Samtidig har belgierne sikret sig en købsoption for en aftale på yderligere to år.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Anderlecht og Sevilla indgået en aftale om, at belgierne næste sommer kan købe midtbanespilleren ud af kontrakten med La Liga-klubben for tre millioner euro (ca. 22 mio. kr.).

'Jeg er beæret over at repræsentere Anderlecht. Jeg har kendt klubben i lang tid, jeg havde både Ariel Jacobs og Brian Riemer som trænere i FC København. Og jeg vil gerne bringe min erfaring og energi til gruppen og bidrage til den herskende vindermentalitet,' udtaler Delaney i en pressemeddelelsen.

Thomas Delaney va ri foråret i Hoffenheim uden den store succes. Nu skal han forsøge sig i Anderlecht.

Manglende niveau

Thomas Delaney har haft svært ved at finde sit spillemæssige niveau det seneste år. I foråret var han udlejet til Hoffenheim, hvor han slet ikke fik gang i karrieren.

FC København har været inde i billedet, men klubben ville også kun være indstillet på en lejeaftale. Nu er de danske mestre blevet overhalet af belgierne.

FC Københavns sportschef talte i sidste uge med Ekstra Bladet om Delaney

I Anderlecht bliver han nu genforenet med Kasper Dolberg, som han også var sammen med i både Sevilla og Hoffenheim.

Der bliver også tale om en genforening med cheftræner Brian Riemer, der kender Thomas Delaney indgående fra deres fælles fortid i FC København. Brian Riemer var assistent for Ståle Solbakken i perioden 2021-15, hvor Delaney spillede i klubben.



Flyvende Dolberg

Mens Delaney slider for at finde sit niveau, er Dolberg kommet flyvende fra start. Han har allerede scoret to mål i ligaen for sin nye klub.

Thomas Delaneys aftale med Sevilla står til udløb i sommeren 2025. Alt tyder på, at han har spillet sin sidste kamp for klubben.

Delaney kommer til en europæisk traditionsklub, der dog har slidt med at finde melodien de senere år. Anderlecht har vundet det belgiske mesterskab hele 34 gange, senest i sæsonen 2016-17. Ni gange har klubben vundet pokaltitlen senest i 2007-08.

Samtidig har klubben både vundet UEFA Cupen og den gamle UEFA Cup for pokalvindere. De triumfer ligger tilbage til 1970'erne og 1980'erne.