Officielt: Duncan i overraskende klubskifte efter polsk nedtur

Fodboldspilleren Morten 'Duncan' Rasmussen fandt hurtigt en ny klub at spille for efter bruddet med Pogon Szczecin.

Den 33-årige angriber, hvis afsked med den polske klub blev annonceret tirsdag, skal i denne sæson spille for cypriotiske Enosis Paralimni.

Det meddeler klubben på Facebook.

Enosis Paralimni rykkede i sidste sæson op i den bedste række på Cypern.

Morten 'Duncan' Rasmussen, der kun nåede at score et mål i 11 kampe for Pogon, har spillet i en del klubber.

Tidligere i karrieren har han også spillet for FC Midtjylland, Celtic, Sivasspor, AaB, Mainz og Brøndby.

Han har scoret 145 mål i 355 superligakampe. Den måltotal kan ingen andre spillere overgå. Tættest på kommer Søren Frederiksen og Peter Møller med henholdsvis 139 og 135 superligamål.

I landsholdsregi fik 'Duncan' aldrig et gennembrud, da Nicklas Bendtner oftest sad på pladsen som den enlige angriber i daværende landstræner Morten Olsens 4-2-3-1-system.

'Duncan' har scoret fire gange i 13 A-landskampe siden debuten i 2008. Han spillede senest på landsholdet i juni 2016, da han scorede i 4-0-sejren over Bulgarien ved Kirin Cup i Japan.

