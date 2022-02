Officielt: FIFA og UEFA udelukker Rusland fra turneringer

Så blev det officielt.

Det russiske landshold og russiske fodboldklubber bliver udelukket fra alle internationale fodboldturneringer.

Det oplyser FIFA og UEFA på deres respektive hjemmesider mandag.

Flere medier havde allerede erfaret, at det ville blive udfaldet i lyset af de handlinger, som Rusland har lavet i Ukraine.

- FIFA og UEFA har i dag sammen besluttet, at alle russiske hold, hvad enten der er tale om nationale hold eller klubhold, skal suspenderes fra deltagelse i alle turneringer indtil videre, lyder det i pressemeddelelsen.

Beslutningen er vedtaget af FIFA og UEFA's eksekutivkomitéer, som er forbundenes mest magtfulde besluttende organer.

- I fodboldens verden står vi sammen, og vi handler i fuld solidaritet med alle de berørte mennesker i Ukraine. Begge præsidenter (fra UEFA og FIFA, red.) håber, at situationen i Ukraine vil forbedre sig markant og hurtigt, så fodbold igen kan være en katalysator for samhørighed og fred blandt mennesker, oplyses det videre.

Udelukkelsen af Rusland og de russiske klubhold betyder blandt andet, at Ruslands herrelandshold ikke kommer til at spille de VM-kvalifikationskampe, det ellers skulle have spillet i marts. En playoffturnering, der kunne have sikret nationen en billet til VM i Qatar senere på året.

Det medfører også, at Spartak Moskva ikke længere må spille med i Europa League, hvor klubben skulle dyste mod tyske RB Leipzig i ottendedelsfinalen.

Spartak Moskva i aktion. Foto: KACPER PEMPE/Ritzau Scanpix

FIFA og UEFA er ikke de eneste aktører i sportens verden, der skrider til drastiske handlinger. Den Olympiske Komité (IOC) har også anbefalet at udelukke russiske og hviderussiske atleter fra alle internationale sportsbegivenheder.

I og med at udelukkelsen rammer alle russiske landshold, kommer kvindelandsholdet heller ikke til at deltage i EM, der starter til sommer.