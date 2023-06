Officielt: Lionel Messi skifter til Inter Miami

Lionel Messi har fundet sin nye arbejdsgiver på den internationale fodboldscene.

Den 35-årige superstjerne skifter nemlig Paris St. Germain i Frankrig ud med Inter Miami i USA.

Det fortæller Lionel Messi i et stort interview med Mundo Deportivo.

- Jeg har taget min beslutning, og jeg tager til Miami. Aftalen er stadig ikke 100 procent lukket. Der mangler et par ting, men vi fortsætter ned af stien. Hvis det ikke kunne blive Barcelona, ønskede jeg at forlade Europa, siger argentineren blandt andet i interviewet.

Her tilføjer Lionel Messi, at han ikke ønsker at havne i en økonomisk kattepine i FC Barcelona, som han gjorde, inden han tog til Frankrigs hovedstad.

Og det har været en af hovedårsagerne til, at det ikke bliver et gensyn med Spaniens bedste fodboldrække.

Lionel Messi er fortid i Frankrigs hovedstad. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Dermed kan de utallige rygter omkring Lionel Messis fremtid i den internationale presse stoppe. I hvert fald for denne gange.

Og det er måske en smule overraskende, at den tidligere FC Barcelona-stjerne skifter til Inter Miami, der er ejet af blandt andet David Beckham.

Han har nemlig været rygtet til Saudi Arabien de seneste uger.

Men VM-vinderen fra slutningen af 2022 vælger altså ikke at gøre som nogle af de andre store navne i fodboldverdenen.

Flere og flere fodboldstjerner vælger således for tiden at tage til Saudi Arabien, hvor der er rigtig mange penge at tjene i karrierens efterår.

Det startede i vinter, da Cristiano Ronaldo tog til Al Nassr, og tirsdag blev Karim Benzema præsenteret i Al Ittihad.

Derudover kan stjerner som N'golo Kanté og Angel Di Maria også snart være at finde i Saudi Arabiens bedste liga.