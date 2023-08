Officielt: Milan sælger dansk keeper

US Cremonese meddeler torsdag, at man har sikret sig danske Andreas Jungdal på en permanent transfer fra AC Milan

Andreas Jungdal er fortid i den italienske storklub, AC Milan.

Torsdag oplyser Cremonese, at man har hentet den danske keeper og udstyret ham med en kontrakt frem til 2026 med option for yderligere et år.

Ifølge det italienske medie Tuttomercatoweb slipper AC Milan Jungdal ganske gratis. Man har dog forhandlet en videresalgsklausul med i aftalen.

Andreas Jungdal har spillet i AC Milan siden sommeren 2019, hvor han kom til fra Vejle.

Han var i forårssæsonen på udlån i østrigske Altach, hvor det blev til seks optrædener i buret.

Det blev aldrig til debut for Rossoneri.