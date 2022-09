Oliver Abildgaard fortsætter karrieren i Celtic

Et ophold med stor succes - og en del foragelse.

Oliver Abildgaard er blevet mødt med lidt af hvert i sin tid hos russiske Rubin Kazan.

Nu ser den 26-årige midtbanemand dog ud til at have spillet sin sidste kamp i Rusland.

Den normalt velinformerede transferjournalist Fabrizio Romano melder nemlig på Twitter, at Abildgaard er nået til enighed med skotske Celtic.

Kontrakten er ifølge Romano endnu ikke blevet underskrevet, men parterne skulle være nået til enighed.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt der er tale om en lejeaftale eller om en permanent kontrakt, men det har tidligere været fremme, at Abildgaard sigtede efter en permanent løsning frem for at udnytte den særaftale, som FIFA i juni lavede for udenlandske spillere i Rusland.

Den lød, at udenlandske spillere - ligesom det var tilfældet i foråret - havde mulighed for at suspendere deres kontrakter og finde en ny midlertidig klub for sæsonen.

- Vi er i forhandlinger med dem. De vil gerne væk, men vi slipper ikke, for vi vil gerne have nogle penge for dem.

- Vi er i venteposition, lød det tidligere på sommeren fra Rubin Kazans direktør Rustem Saimanov om blandt andre Oliver Abildgaards situation.

Oliver Abildgaard kom til Rubin Kazan fra AaB i 2020 og havde en kontrakt, der løb til 2024. Han står noteret for 62 kampe for den russiske klub.

