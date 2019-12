Optimisme i Milan: Zlatan kommer

Den italienske storklub tror på, at den bliver enig med Zlatan Ibrahimovic om en aftale. Den 38-årige svensker vil kunne skifte transferfrit til klubben, som han i 2011/12 gjorde til mester

I Milan er der ikke meget at glæde sig over for tiden, men måske de hårdtprøvede Milan-fans får sig en forsinket julegave, der igen kan få smilet frem.

Ifølge det italienske nyhedsbureau ANSA er der i ’Casa Milan’ en tro på, at Zlatan Ibrahimovic til januar vender hjem til klubben.

Nyhedsbureauet henviser til kilder i klubbens sportslige afdeling, der fortæller, at den 38-åriger svensker skulle være parat til at acceptere Milans kontraktudspil.

Længe virkede det ellers til, at forhandlingerne var brudt sammen, men nu er igen optimisme i det norditalienske. I hvert fald på Zlatan-fronten.

På banen har storklubben massive problemer. Det erklærede mål før sæsonen var at komme tilbage i Champions League, men lige nu er klubben 14 point fra en Champions League-plads og har bare scoret 16 mål i 17 kampe denne sæson.

I weekenden gik det helt galt, og midterholdet Milan tabte 0-5 til Atalanta.

Zlatan Ibrahimovic har senest været i LA Galaxy. Hans aftale med den amerikanske klub udløber med udgangen af året, og han kan derfor skifte transferfrit til Milan.

Den svenske storspiller var i Milan tilbage i 2010-12 og var med 28 scoringer med til at sikre klubben mesterskabet i sæsonen 2011/12. Siden er det ikke blevet til Serie A-titler for Milan.

