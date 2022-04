Overvejede at skride efter batalje

Et sammenstød med chefen fik Brian Priske til at overveje at smide en opsigelse på bordet i Royal Antwerp. Det afslører det danske cheftræner i et stort interview med avisen Het Laatste Nieuws.

I starten af marts tørnede Royal Antwerp og Beerschot sammen i den belgiske liga, og i pausen, hvor Brian Priskes tropper var bagud 0-1, dukkede klubbens formand Paul Gheysen pludselig op i omklædningsrummet og overfusede spillerne og Brian Priske.

Gheysens råbte blandt andet 'han skal ud' med henvisning til Brian Priske.

Royal Antwerp endte med at vinde kampen, men Brian Priske var efterfølgende så rystet over formandens handling, at han ikke stillede op til interviews, hvilket ellers er kutyme efter en kamp.

Balladen er fordampet, men ifølge den danske cheftræner var han så rystet, at tankerne blev ledt hen på at kvitte jobbet.

- Selvfølgelig var det en mulighed at stoppe. Tænkte jeg over det? Det er oplagt, ikke? Men jeg har så mange følelser for truppen og for staben.... for dem gør jeg mit bedste hver dag. Der skete det, der skete. Og sandheden kommer altid frem, siger Brian Priske til Het Laatste Nieuws.

Royal Antwerp og Brian Priske er på fjerdepladsen i Belgien.