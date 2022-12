Overvejer at forlade UEFA

Det russiske fodboldforbund diskuterer i disse dage muligheden for at forlade UEFA til fordel for AFC

Vi kan muligvis have set Rusland for sidste gang ved en EM-slutrunde.

Det russiske fodboldforbund undersøger i hvert fald mulighederne for at forlade UEFA (Union of European Football Associations) til fordel for AFC (Asian Football Confederation).

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass ifølge Dagbladet.

Det russiske landshold og de russiske klubhold har siden 28. februar været udelukket fra alle turneringer, som UEFA og FIFA står for at arrangere som følge af den russiske invasion i Ukraine. Og det er netop på grund af dette, at Rusland vil forlade UEFA, skriver Tass.

Danmark smadrede Rusland med 4-1 ved EM-slutrunden sidste sommer. Foto: Sven Simon/Ritzau Scanpix

Beslutningen betød, at Rusland ikke fik mulighed for at kvalificere sig til den netop overstået VM-slutrunde i Qatar, og de er også blevet udelukket fra kvalifikationen til det kommende EM i 2024.

Landsholdet har dog stadig spillet tre landskampe i perioden.

Her har de mødt Kirgisistan, Tadsjikistan og Uzbekistan, som alle tre er under AFC.

Senest Rusland deltog ved et mesterskab var ved EM-slutrunden sidste sommer, hvor de blev slået ud af Danmark og Belgien i det indledende gruppespil.