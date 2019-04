Paven udtaler: Lionel Messi er ikke Gud

Pave Frans har i weekenden udtalt, at det i teorien er helligbrøde at kalde den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi for Gud. Den 82-årige pave, der selv er fra Argentina og selv er en stor fan af fodbold, er tilhænger og medlem af fodboldklubben San Lorenzo fra Buenos Aires. Den samme fodboldklub som den dansk/amerikanske verdensstjerne Viggo Mortensen også er en stor fan af. Men han vil på ingen måde gå så langt, at han vil kalde sin argentinske landsmand for en Gud.

Det skriver flere medier, heriblandt Independent og Eurosport.

Argentinske Messi, der spiller for den spanske fodboldklub FC Barcelona, er måske det eneste nulevende menneske fra Argentina, der er mere kendt i verden end paven.

Her modtager 'fodbold-guden' Messi endnu en pris. (Foto: AP)

Den markante udtalelse blev leveret til journalisten Jordi Evole i programmet 'Salvados' på den spanske tv-kanal 'La Sexta', hvor paven blev spurgt, hvordan han har det med, at mange mennesker omtaler Messi som Gud.

'I teorien er det helligbrøde. Det kan man ikke sige. Og jeg tror ikke på, at han er Gud.', svarede pave Frans, hvorefter han spurgte journalisten, om han mente, at Messi er Gud.

Hertil svarede journalisten Jordi Evoli: Ja.

Hvortil paven svarede: Nej.

Den 82-årige pave forklarede herefter lidt mere detaljeret omkring sin holdning:

'Folk kan sige, at han er Gud på samme måde, som man siger 'jeg beundrer dig', men det er kun Gud, der kan blive tilbedt' forklarede paven og tilføjede:

'Han er en Gud med bolden på fodboldbanen. Det er en populær måde at beskrive Messi. Og selvfølgelig er han en ekstrem god fodboldspiller. Men han er ikke Gud'.

Og så blev der sat punktum for den debat.