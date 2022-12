Pelé er død

En af historiens bedste fodboldspillere er gået bort.

Det bekræfter den tidligere fodboldspillers agent Joe Fraga over for nyhedsbureauet AP.

Edson Arantes Do Nascimento - eller blot Pelé - blev 82 år gammel.

Pelé har i længere tid været alvorligt syg med kræft. I slutningen af november blev han indlagt på et hospital i hjemlandet Brasilien, men hans tilstand er i løbet af december blevet mere og mere kritisk.

Hylder Pelé: Kom med det smukke fodbold

Han har været behandlet med kemoterapi, men det har ikke haft effekt på de tumorer, han havde i kroppen.

Pelés datter Kely Nascimento har delt et billede på det sociale medie Instagram, der viser, at familien var samlet til det sidste.

- Alt, vi er, er takket være dig. Vi elsker dig uendeligt. Hvil i fred, skriver hun i opslaget.

Vandt VM tre gange

Pelé er anset for at være en af fodboldhistoriens allerstørste. Han har vundet VM med Brasilien tre gange i henholdsvis 1958, 1962 og 1970. Han er én ud af blot to fodboldspillere, der har formået at vinde VM tre gange.

Han spillede i størstedelen af sin karriere i den brasilianske klub Santos FC, hvor han scorede 619 mål.

For nylig annoncerede klubben, at man ændrer logoet som en hyldest til Pelé. En kongekrone og to stjerner er nu en del af klubbens officielle logo.