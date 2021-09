Pelé har fået fjernet tumor

Fodboldlegenden Pele har fået fjernet en tumor i tarmen på et hospital i São Paulo, hvor han har været indlagt den seneste uge.

Det oplyser den 80-årige brasilianer på Instagram.

- I lørdags blev jeg opereret for at få fjernet en mistænkelig tumor i højre tyktarm. Tumoren blev opdaget ved de undersøgelser, jeg nævnte i sidste uge, skriver Pele.

- Jeg er heldigvis vant til at fejre store sejre sammen med jer. Jeg går ind til denne kamp med et smil, masser af optimisme og livsglæde omgivet af kærlighed fra familie og venner, skriver han til sine godt syv millioner følgere.

Pele er anerkendt som en af historiens største fodboldspillere og har vundet VM tre gange med det brasilianske landshold.

I de senere år har han været plaget af helbredsproblemer og har i været indlagt i flere omgange.

Senest tilbragte han i 2019 mere end en uge på et hospital i Paris for at blive behandlet for en infektion.