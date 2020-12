Pelés rørende besked til Maradona

Pelés brev til Maradona

'I dag er det syv dage siden, du tog afsted. Mange mennesker elskede at sammenligne os hele deres liv. Du var et geni, der fortryllede verden. En tryllekunstner med bolden for fødderne. En ægte legende. Men frem for alt vil du for mig altid være en god ven med et endnu større hjerte.

I dag ved jeg, at verden ville være meget bedre, hvis vi kunne sammenligne hinanden mindre og begynde at beundre hinanden mere. Så jeg vil gerne sige, at du er uforlignelig.

Du var præget af ærlighed. Og på din unikke og særlige måde lærte du os, at vi skal elske og sige 'jeg elsker dig' meget oftere. Din tidlige død lod mig ikke sige det til dig, så jeg skriver det i stedet: Jeg elsker dig, Diego.

Min gode ven, mange tak for hele vores rejse. En dag i himlen spiller vi sammen på samme hold. Og det bliver første gang, at jeg hæver næven i luften i triumf på banen uden at fejre et mål. Det vil være, fordi jeg endelig kan omfavne dig igen', skriver Pelé på sociale medier - bl.a. Facebook.