Pernille Harder forbigået igen

Robert Lewandowski, Lionel Messi og Mohamed Salah er endnu en gang blevet anerkendt for deres præstationer på fodboldbanen.

De tre er nomineret til at modtage hæderen som verdens bedste fodboldspiller ved Det Internationale Fodboldforbunds (FIFA) prisuddeling, The Best.

Det skriver forbundet på sin hjemmeside.

Hos kvinderne var der ingen nominering til danske Pernille Harder, som var med til at spille Chelsea i Champions League-finalen.

Hendes holdkammerat Sam Kerr og Barcelona-spillerne Jennifer Hermoso og Alexia Putellas er derimod de tre, der kan stemmes på. Putellas blev udpeget som modtager af kvindernes Ballon d'Or i november sidste år.

Robert Lewandowski (tv.) modtog ikke Ballon d'Or for det forgangne år, men han har stadig mulighed for at vinde en af de helt store fodboldpriser. Foto: Genya Savilov, Anne-Christine Po/Ritzau Scanpix

Barcelona vandt Champions League-finalen med 4-0 over netop Chelsea.

Messi fra Paris Saint-German blev tildelt herrernes Ballon d'Or efter en sæson, hvor han blandt andet var med til at vinde Copa America med Argentina.

Ved uddelingen var den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, også nomineret i et noget større felt end Fifas nomineringer.

Mens journalister stemmer om vinderne af Ballon d'Or-prisen, er der væsentligt flere parter til at vurdere, hvem der skal løbe med hæderen ved Fifas The Best.

Både landstrænere, landsholdsanførere, journalister og fans udgør juryen.

17. januar afsløres vinderne.

Flere kåringer

Her skal årets bedste træner således også findes, og kandidatfeltet består af Manchester Citys Pep Guardiola, italiensk landstræner Roberto Mancini og Thomas Tuchel fra Chelsea.

Årets bedste målmand skal findes mellem Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy og Manuel Neuer. I den kategori var Kasper Schmeichel en af de oprindelige fem nominerede.

Der gives også en fanpris som anerkendelse af tilhængerne rundtom på fodboldstadioner.

Blandt de tre nominerede er en kombination af de danske og finske fodboldfans.

Efter Christian Eriksens hjertestop i Parken under EM-kampen mellem de to nationer råbte de finske fans "Christian", mens de danske landsholdstilhængere taktfast svarede "Eriksen" højlydt tilbage.

