Pernille Harder går glip af kæmpe pris

Det hele var kogt ned til tre nominerede, som var danske Pernille Harder fra Chelsea, engelske Lucy Bronze fra Manchester City og franske Wendie Renard fra Olympique Lyon.

Forsvarsspilleren Lucy Bronze tog prisen som verdens bedste kvindelige fodboldspiller ved en stor FIFA-ceremoni torsdag aften.

Danmarks største stjerne gik glip af den store pris. Foto: Lars Poulsen

Kåringen af verdens bedste er blevet afgjort efter stemmer fra anførerer og trænere fra samtlige landshold på kloden, en gruppe af fans og en udvalgt gruppe på mere end 200 repræsentanter fra forskellige medier.

Grundet corona-pandemien er eventet blevet holdt som en virtuel begivenhed. Derfor har Pernille Harder og de andre nominerede fulgt med hjemmefra.

Anføreren er et idol blandt mange unge fodboldspillere. Stine Tidsvilde

Selvom det ikke blev til den helt store hæder, fik danske Harder plads på FIFAs bedste kvindelige hold som spidsangriber.

- Jeg er glad for, at jeg på dette tidspunkt i min karriere har nået dette niveau. Nu handler det om at opretholde det. Men hvis jeg bare stopper et øjeblik og tænker på, hvad jeg har opnået, er jeg meget stolt, sagde Chelsea-stjernen til FIFA's hjemmeside, da hun fik at vide, at hun var blandt de sidste tre i kampen om den flotte pris.

- Da jeg var barn, var det (at blive den bedste, red.) bare en drøm - en rigtig stor drøm. Men da jeg blev ældre, blev jeg bedre og bedre og begyndte at tænke: 'Hvorfor ikke?'. At blive den bedste er et stort mål at have, det ved jeg, men det er noget, der motiverer mig, og som jeg træner til hver dag.

Danskeren smadrede al modstand til atomer i den tyske Bundesliga. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Pernille Harder blev topscorer i 2019/2020-sæsonen i Bundesligaen for Wolfsburg, som hun vandt både mesterskabet og pokalturneringen med.

Harder og det danske landshold har også været ganske suveræne. De er klar til EM efter ni sejre, en enkelt uafgjort og en målscore på samlet 48-1 i kvalifikationen.

I september skiftede Pernille Harder suveræne Wolfsburg ud med engelske Chelsea, hvor hun samtidig blev holdkammerat med sin kæreste Magdalena Eriksson.

Harder blev med skiftet angiveligt verdens dyreste kvindelige fodboldspiller, da hun blev solgt for 2,6 mio. kr.

Robert Lewandowski blev kåret som verdens bedste hos mændene.

