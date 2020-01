Pinlig brøler ved stort award-show

Romelu Lukaku modtog en pris ved et show i Dubai og formåede at holde på formerne trods en eklatant brøler fra de arabiske værters side

Romelu Lukaku blev ved Soccer World Awards Dubai hædret med prisen i den lidt diffuse kategori 'Honour Certificate of Appreciation'. Den disciplin, han burde hyldes i, må dog være at holde fast i Award Show-smilet, selvom prisuddeleren har stavet hans navn forkert. Med mere end et bogstav.

Således stod på inskriptionen i guldpladen, at den heldige modtager af prisen var en 'Romello Lukaku'. Den belgiske angriber fik den overrakt af sønnen af Dubais hersker, Mohammed Al Maktoum, der selv hverken smilede eller så ud til at tage særlig notits af den graverede fejl. Det skriver engelske The Sun

Fortryder ikke United-ophold

I forbindelse med showet var der også afsat tid til, at Lukaku sammen med andre prismodtagere som Joao Felix, Miralem Pjanic og den tidligere United-forsvarer Mikael Silvestre kunne svare på spørgsmål fra journalisterne. Et af emnerne var Inter-bomberens knap så glorværdige tid på Old Trafford. Med mere vind i sejlene i denne sæson af Serie A nægtede han dog, at han skulle føle nogen form for fortrydelse eller ærgrelse over tiden i United. Tværtimod fremhævede han det som en meget vigtig og modnende tid.

- Tiden der gjorde mig så meget mere rolig. Jeg ser ikke på det som en negativ ting. Tiden der hjalp mig virkelig til mentalt at blive, til at forberede mig bedre, til at vokse som spiller og som person. Oplevelsen var for mig behagelig. Jeg vil aldrig se det som en dårlig oplevelse, for det hjalp mig med at nå til, hvor jeg er i dag, fortalte den 26-årige indehaver af Belgiens landsholds målrekord.

Belgieren gik da også lysere tider i møde, og Inter hentede ham for 74 millioner pund. En investering, der indtil videre har kastet 14 ligakasser af sig.

- Lige nu drager Inter fordel af det. For jeg er den type person, der når tingene ikke går så godt, viser en masse vrede. Men nu er jeg meget mere hærdet til den oplevelse end i Manchester United, fortsætter han.

De andre prismodtagere slap alle for stavefejl i deres priser. En anden af prismodtagerne var Cristiano Ronaldo, som Soccer World Dubai mente var verdens bedste spiller i 2019. En kåring, der heller ikke har undsluppet en del viral diskussion og hån.

