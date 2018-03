Pistol-præsidentens magtfulde venner: Så vilde er de

Blot 19 timer før han indtog banen med sit skydevåben, lykkedes det PAOK-præsident Ivan Savvidis at få det græske fodboldforbund til at omstøde en kendelse, der var gået mod PAOK,

Klubben var blevet fratrukket tre point, fordi en fan havde kastet en toilet-rulle i hovedet på modstanderens træner. Det lykkedes klubpræsidenten at få de tre point igen, og det viser lidt om den magt, som han besidder i græsk fodbold.

Ven af Putin

Om det var derfor, han forventede at kunne omstøde endnu en kendelse, er uvist, men at Ivan Saviddis er en magtfuld herre, er der ingen tvivl om.

Han er den 30. rigeste mand i Rusland og har stærke forbindelser til den russiske regering, ligesom han selv tidligere har siddet i det russiske parlament for Putins parti. Han er af samme årsag tætte venner med den russiske præsident, Vladimir Putin.

I Grækenland følger journalisten George Georgakopoulos, der arbejder på avisen Ekathimerini, sagen tæt. Han tegner et billede af den russiske forretningsmand med græske aner som en, der deler vandene hos befolkningen.

- I Saloniki, hvor klubben er baseret, er han kendt for at skabe jobs midt i en krise. Det har gjort ham meget populær blandt borgerne og supporterne i området.

Foto: Sakis Mitrolidis/Ritzau Scanpix

- I Athen anses han som en, der er kommet udefra for at overtage græske virksomheder.

Savvidis har skabt sin formue i tobaksbranchen, hvor han er en af de største spillere på det russiske marked. Hver tiende cigaret, der sælges i Rusland, kommer fra en af hans fabrikker.

Benhård forretningsmand

I 2015 afviklede han PAOKs gæld på 80 millioner kroner til den græske stat og ansatte samtidig den tidligere danske landsholdsspiller Frank Arnesen til at føre klubben videre.

Det holdt otte måneder, før de blev enige om, at deres måde at lede en fodboldklub på var vidt forskellig.

George Georgakopoulos beskriver Ivan Sivvidis som en ubarmhjertig forretningsmand, der gør alt for at få sin vilje.

- For ikke så lang tid siden bød han på en tv-licens alene for at få prisen til at stige.

- Han erkendte efterfølgende, at han ikke havde de store intentioner om at drive en tv-station men ønskede at hjælpe den græske regering med at tjene så meget som muligt på tv-licenserne.

Magtfuld

På den måde sikrede han sig indflydelse i den græske regeringsparti, SYRIZA, som gengældte tjenesten, kort før Savvidis investerede i det græske tobak-selskab SEKAP.

- Da SEKAP stod over for en række bøder i forbindelse med en sag om cigaretsmugling, indførte den græske regering en lov, der kunne hjælpe selskabet med at undgå at betale bøderne.

Det er ikke kun hos den græske regering, at Ivan Savvidis har venner. I det nordlige Grækenland er hans magt heller ikke til at tage fejl af, fortæller George Georgakopoulos.

- De lokale politikere i Saloniki har undgået at snakke om, hvad der skete på stadion søndag aften. De er bange for, at deres vælgere ikke vil blive glade over nogen form for kritik af Savvidis.

- Han er meget magtfuld i den nordlige del af landet. Han har venner i regeringen og har direkte adgang til Tsiparas ministerkontor.

Det er ikke lykkedes at komme i kontakt med Frank Arnesen til denne artikel...

