Pistol-præsidents syge forklaring: Jeg gjorde det for at beskytte fans!

Han undskylder men angrer ikke. Tværtimod føler han sig selv som et offer.

Det er den korte essens af den pressemeddelelse, som PAOK-ejer, Ivan Savvidis, netop har udsendt efter de dramatiske begivenheder søndag aften, hvor han entrede banen iført pistol og ifølge flere vidner også truede kampens dommer på livet.

Savvidis, som siden har været eftersøgt af politiet, siger følgende via klubbens hjemmeside:

’Jeg vil gerne undskylde for alle fans af PAOK, alle græske fans og det globale fodboldsamfund. Jeg er meget ked af, hvad der er sket. Jeg havde helt klart ingen ret til at entre banen på den måde’, indleder han.

Så starter en længere (bort)forklaring:

’Min følelsesmæssige reaktion skyldes den stadig mere negative, generelle situation i græsk fodbold og alle de uacceptable, ikke-sportslige begivenheder, der fandt sted mod slutningen af kampen mellem PAOK og AEK. Dommerens og linjedommerens handlinger, da de annullerede et mål for offside, afbrydelsen af kampen, protesterne og invasionen på banen af dusinvis af flok fra begge hold.

Pistolen er tydelig i Ivan Savvidis' bælte. Foto: AP

'Min eneste hensigt var at beskytte titusindvis fra provokationer, sammenstød og fysiske skader. Jeg havde ikke til hensigt at blande mig med udeholdet eller dommerne. Og jeg har afgjort ikke truet nogen. Uheldigvis er både jeg og min familie samt mine kolleger blevet taget som gidsler af den totalt syge fodboldvirkelighed’, hedder det i meddelelsen, hvor Savvidis afslutningsvis lover at blive ved med at kæmpe for retfærdighed og ærlighed indenfor fodbolden.

Både pistol-præsidenten og hans fire bodyguards, hvoraf den ene skulle være politibetjent, er fortsat eftersøgt af politiet. Foto: AP

I mellemtiden er nye, interessante oplysninger dukket op fra den dramatiske søndag aften. Blandt andet har en tv-station offentliggjort en lydfil fra et omklædningsrum, som er beskrevet på ekathimerini.com

På den siger PAOK’s vicepræsident Makis Gagatsis at, ‘der er ingen pistol’ til AEK official Vassilis Dimitriadis og kampens dommer, Giorgos Kominis.

Dimitriadis siger: ‘De kom ud med en pistol, de vil prøve at dræbe os, mens dommer Kominis nærmest beder for sit liv.

’Hav ondt af mig. Min kone er gravid. Jeg frygter for mit liv. Jeg er færdig. Jeg vil aldrig tage en fløjte i munden igen'.

Tal lige om græsk drama.

Efter episoden har Savvidis og fire bodyguards, hvoraf den ene skulle være aktiv politibetjent, været eftersøgt af politiet.

