Pivfrække billeder: Stjernens kone hygger sig på stranden

I juledagene er PSG-angriberen Mauro Icardi taget til Maldiverne sammen med sine børn og kone.

Konen Wanda Nara er næsten lige så kendt som Icardi. Udover at være PSG-stjernens agent er hun også altid god for en kommentar i medierne. Senest har hun blandt andet hånet mandens afløser og fortalt om et mindre frækt sex-ritual efter kampe.

Nu titter hun igen frem, og denne gang lader hun i højere grad billederne tale..

Her nyder 33-årige Wanda Nara tiden på stranden:



Mauro Icardi har lagt et billede op af sig selv og Wanda sammen på ferien:

Wanda Nara er generelt ikke bleg for at lægge billeder op af sig selv:



Som ovenstående billeder afslører, må Mauro Icardi være en ganske tilfreds mand. Det går dog ikke kun godt på hjemmefronten.

Den 26-årige argentiner skiftede til Paris Saint-Germain i sommer, og det skifte har indtil videre været med stor succes.

18 kampe og 14 mål er det blevet til i det første halvår.

Se også: Agentkonen afslører sex-ritual: Knalder aldrig efter nederlag

Se også: Konen håner mandens afløser: - Nu må han se det på tv

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj