Planer afsløret: Sådan bliver kæmpe klub-VM

24 klubhold skal fra 17. juni 2021 spille den første udvidede version af klub-VM, afslører tyske medier nu forud for fredagens FIFA-arrangement i Miami

Rygterne om en forbedret og udvidet udgave af VM for klubhold har floreret længe, men nu kan tyske medier afsløre, at der er fastsat format og dato for turneringens nye form.

- Turneringen bliver spillet fra 17. juni til 4. juli 2021, og det skal være med otte grupper med tre hold i hver.

- Gruppevinderne går videre til knockout-systemet, hvor den nye klub-verdensmester bliver fundet, lyder det i Kicker.

Den nye turnering vil blive lanceret på fredag i Miami ved et større FIFA-arrangement, men både Kicker og ZDF har allerede oplysninger om turneringen, der de seneste år har været spillet med få hold uden den helt store opmærksomhed i december.

Tidligere har det europæiske fodboldforbund, UEFA, været meget imod et udvidet klub-VM, da der i forvejen spilles mange kampe i løbet af en sæson, og det måske vil devaluere Champions League og andre europæiske turneringer.

UEFA skulle dog være mere åben for VM-turneringen, som den nu ser ud til at blive.

- Men der er stikkende punkter. Den nuværende plan lyder på 12 europæiske hold, men UEFA-præsident Aleksander Ceferin vil kun have otte hold fra Europa med, lyder det i Kicker.

Barcelona vandt klub-VM i 2015. Foto: AP

Real Madrid vandt i 2014 og har også vundet i både 2016, 2017 og 2018. Foto: AP

SENESTE 30 VINDERE AF KLUB-VM

2018: Real Madrid

2017: Real Madrid

2016: Real Madrid

2015: Barcelona

2014: Real Madrid

2013: Bayern München

2012: Corinthians

2011: Barcelona

2010: Inter

2009: Barcelona

2008: Manchester United

2007: Milan

2006: Internacional

2005: Sao Paulo

2004: Porto

2003: Boca Juniors

2002: Real Madrid

2001: Bayern München

2000: Corinthians/Boca Juniors

1999: Manchester United

1998: Real Madrid

1997: Dortmund

1996: Juventus

1995: Ajax

1994: Velez Sarsfield

1993: Sao Paulo

1992: Sao Paulo

1991: Røde Stjerne

1990: Milan

1989: Milan

Det ligger heller ikke helt fast, hvordan deltagerne i turneringen bliver udvalgt. Det skulle være op til de enkelte verdensdeles forbund at beslutte, hvem der kommer med.

Der peges på, at det vil være naturligt, hvis i hvert fald både vinderen af Champions League og Europa League kommer med, men derudover er det åbent, hvem der kommer med.

Pengene er også et springende punkt, for FIFA vil gerne give 25 procent af de samlede indtægter tilbage til forbundene i solidaritetsbetaling, men det skulle storklubberne ikke være helt glade for.

Klub-VM kommer ifølge de afslørede planer til at ligge på det tidspunkt, hvor der tidligere har været spillet Confederations Cup for landshold som en slags prøveklud forud for VM-slutrunden året efter.

FIFA har tidligere talt om at afskaffe landsholdsturneringen til fordel for en 'Final 8'-turnering, der vil kunne spilles i efteråret hvert andet år. Der har også været snak om en global udgave af Nations League, men disse diskussioner er udsat til en senere dato, for på fredagens FIFA-møde er det beslutningen om klub-VM, der skal fastsættes.

