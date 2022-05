Platini afsløret af nye dokumenter: Tvang Qatar-afstemning igennem

En af historiens bedste fodboldspillere, franske Michel Platini, spillede en langt mere central rolle end hidtil antaget, da Qatar i 2010 sikrede sig det omdiskuterede VM, som finder sted senere i år.

Det viser en række hidtil ukendte dokumenter, som Ekstra Bladet og det norske netmedie, Idrettspolitikk.no, er kommet i besiddelse af.

Dokumenterne viser samtidig, at der var et meget tæt samarbejde mellem Platini, som på det tidspunkt var præsident for UEFA og vicepræsident i FIFA, og Mohamed Bin Hammam, en af Qatars rigeste mænd og dengang præsident for det Asiatiske Fodboldforbund og som Platini vicepræsident i FIFA.

Husk, at du kan høre meget mere i Ekstra Bladets podcast, Blodbold.

Mohamed Bin Hammam stillede i 2011 op som modkandidat til Sepp Blatter som præsident for FIFA, men det lykkedes Blatter af skandalisere sin konkurrent, som blev udelukket fra al fodbold på livstid på grund af omfattende korruption.

Siden dengang har VM-værterne i Qatar lagt afstand til Bin Hammam. Blandt andet har sheikerne forsøgt at sælge omverdenen en historie om, at Bin Hammam ikke var særlig involveret i Qatars bestræbelser på at sikre sig VM.

Dokumenterne viser noget andet. En mailudveksling mellem Platini og Bin Hammam fra september og oktober 2010, blot to måneder før den endelige afstemning, viser at den indflydelsesrige qatarer gjorde alt for at smede Platini og Qatars VM-komite sammen.

Bin Hammam arbejdede på to projekter. For det første ville han overtale Platini til at lade Qatars VM-komite lave en særlig præsentation af deres VM-bud hos UEFA-præsidenten i hovedkvarteret i schweiziske Nyon. Det lykkedes 21. oktober 2010.

Bin Hammam arbejdede ihærdigt for at skaffe VM til Qatar. Foto: Ritzau Scanpix.

Det andet projekt handlede om, at Platini skulle invitere Qatars Emir til en eksklusiv middag på en restaurant i Geneve i samme måned. Også det forehavende lykkedes Bin Hammam med.

Møderne og middagen i oktober banende vejen for en særlig frokost sent i november samme i år i Elysees-palæet i Paris. Her var den daværende franske præsident Nicolas Sarkozy vært for Platini og den nuværende Emir i Qatar. Efter frokosten var Michel Platini – med egne ord - ikke i tvivl om, at han skulle stemme på Qatar den 2. december, og han trak de øvrige europæiske stemmer med sig, hvilket betød, at Qatar højst overraskende slog USA i den afgørende runde.

Men at det overhovedet kom til en afstemning om VM i 2022 den 2. december 2010, skyldtes også Michel Platini.

FIFA havde tidligere besluttet, at dagen skulle bruges til vælge værterne for VM i 2018 og VM i 2022. Altså to afstemninger på samme dag. Det åbnede for uanede muligheder for korruption, og den erkendelse nåede FIFA også frem til.

Ekstra Bladet og Idrettspolitik er kommet i besiddelse af et referat fra et møde i FIFA’s eksekutivkomite. Her erkender Sepp Blatter, det problematiske i at afholde to afstemninger samme dag. Otte af de ni lande, som havde søgt om VM i enten 2018 eller 2022, havde repræsentanter siddende i FIFA’s 24 mand store eksekutivkomite.

Det gav mulighed for uhellige alliancer og brune kuverter. Derfor blev det foreslået, at afstemningen om VM i 2022 skulle udskydes til året efter. Men her skar Michel Platini igennem debatten:

’Vi besluttede at stemme om begge slutrunder 2. december 2010, og vi kan ikke ændre spillets regler, mens spillet er i gang.’

Og sådan blev det. Platini fik sin vilje. Det samme gjorde Qatar.

Senere blev Platini – præcis som Bin Hammam – udelukket fra al fodbold på grund af korruption.

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.