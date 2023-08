Politisk fodbolddrama raser: Terror, trusler og mobning

For det blotte øje ser tyrkiske Beşiktaş' præsentationsvideo af den kosovoske offensivspiller Milot Rashica ganske ufarlig ud.

Men sandheden er virkelig en anden.

De første 10 sekunder af videoen har nemlig gjort rivaliseringen mellem bysrivalerne fra Beşiktaş og Galatasaray endnu værre, end den i forvejen var. Og nu hersker en offentlig krig på ord mellem de to parter på grund af noget, der skulle foregår i videoen.

Klippet, der angiveligt er fra 2012, starter med luftoptagelser over Galatasarays stadion, Ali Sami Yen Spor Kompleksi.

Begivenheden, som sker inde på stadion i klippet, er det, som har sat gang i raserikedlerne i Galatasaray.

Som først fortalt af den danske Radio4-journalist Niklas Degn i en X-tråd.

Victor Nelsson huserer som fast bestanddel i Galatasarays midterforsvar. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

I lag med terrororganisation

Begivenheden skulle være arrangeret af Gülen-bevægelsen - bedre kendt som FETÖ, der er listet til at være en terrororganisation i Tyrkiet.

Stemplingen som terrororganisation skyldes blandt andet, at den siddende regering - med præsident Erdogan i spidsen - har anklaget bevægelsen og dets prædikant Fethullah Gülen for at stå bag et mislykket regeringskup i 2016.

Galatasaray ser altså i videoen, at Beşiktaş mere eller mindre kæder dem sammen med FETÖ.

- At forbinde Galatasaray med en blodig terrororganisation, komme med kommentarer, som om der er samarbejde med den, dele billeder, bringe den sammen med den, er latterligt.

- Vi vil ikke lade nogen slippe af sted med det, de har gjort. Vi vil holde dem, der forårsagede dette, ansvarlige, udtaler Galatasaray præsident, Dursun Özbek på et pressemøde ifølge det tyrkiske medie Cumhuriyet.

- Vi forventer en undskyldning fra Beşiktaş.

Galatasarays præsident, Dursun Ozbek (th.), har ikke meget til overs for Besiktas, som han forlanger en undskyldning fra. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Mobning og trusler

Her ser Beşiktaş det lidt anderledes.

Videoens budskab skulle angiveligt være, at nyindkøbet Milot Rashica, der sidste år var udlejet til Galatasaray, har taget turen fra bysrivalerne til sin nye klub, Beşiktaş.

I en offentlig udtalelse lægger Beşiktaş vægt på, at deres video er blevet fordrejet på groveste vis af Galatasaray-lejren.

'Udtalelsen fra Galatasaray-samfundet om vores klub i går er uberettiget, unødvendig og grænseløs,' udtaler Beşiktaş i en skriftlig pressemeddelelse på Twitter.

Besiktas føler, at deres ord bliver fordrejet af bysrivalerne fra Galatasaray. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

'Vi vil ikke tillade den vulgære og truende ordlyd i denne udtalelse, der forsøger at putte ord i munden på os ved at holde fast i noget, der ikke har nogen intention, ondsindet hensigt eller underforstået formål.'

'Vores sidste ord til Galatasarays direktion, som ikke ser ud til andet end at misunde handlen: hold jer fra at bruge trusler og mobning som retorik'

Og status på konflikten er uforløst, som var det to naboer, der er uenige om hvor stor hækken skal være.

Begge forlanger genmæle og en undskyldning fra den modstridende part. Ingen af tingene virker til at være på tale i skrivende stund.