Præsenteret i absurd video

Kongen i norden, lyder det i den Game of Thrones-inspirerede præsentationsvideo af Casper Højer, der er skiftet fra AGF

Casper Højer har de seneste sæsoner været blandt de mest elskede spillere i AGF, og noget tyder på, at de har meget store forventninger til ham i hans nye klub, Sparta Prag.

I hvert fald har den tjekkiske klub i deres præsentation af danskeren gjort klar til det helt store.

- King in the north - kongen i norden, lyder det i teksten, der bliver ledsaget af en helt absurd præsentationsvideo.

Se videoen øverst i artiklen.

Inspireret af Game of Thrones ser man Højer klædt ud som ridder med paryk, kappe og svær komme til kirken i Prag og senere Spartas hjemmebane, hvor han fægter løs og udstøder kampråb, inden han tager kongekronen på.

Videoen på halvandet minut er ledsaget af pompøs musik, og også navnet CASPER HØJER toner frem med et næsten korrekt dansk ø.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar til den specielle video, men foreløbig uden held.

Til klubbens hjemmeside fortæller Højer om sin glæde ved skiftet til den tjekkiske klub, hvor han har fået en tre-årig kontrakt.

- Det er et stort skridt for mig, min familie og mine nærmeste. Det er i sandhed et stort øjeblik i mit liv.

- Jeg er meget glad og spændt over at være her. Sparta er en stor klub, siger Casper Højer til Sparta Prags hjemmeside.

Sparta Prag har vundet 36 mesterskaber, men har ikke vundet siden 2014, og de seneste tre år har de måtte se byrivalerne fra Slavia løbe med guldet.

