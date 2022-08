Premier League-klub i sorg: Tidligere stjerne død

En trist, trist nyhed har ramt Premier League-klubben Crystal Palace, bare to dage inden klubben indleder den nye sæson mod Arsenal.

- Vi frygteligt kede af at høre, at tidligere spiller Andrejs Rubins er gået bort 43 år gammel.

- Tankerne hos alle associerede med Crystal Palace er hos Andrejs' kære i denne i sandhed sørgelige tid, skriver Crystal Palace på Twitter.

Den lettiske stjerne spillede i Crystal Palace fra 2000 til 2002, hvor han nåede at spille 34 kampe og score to mål.

Han vil for altid blive husket af klubbens fans for et sandt drømmemål, som han scorede mod Liverpool i Liga Cuppen tilbage i 2001.

Rubins er desuden også lidt af en legende i sit hjemland, hvor han noterede sig 117 landskampe, hvilket er næstflest af alle på det lettiske landshold.

Han spillede på landsholdet over en periode på 13 år og scorede 9 mål.

Andrejs Rubins var blandt andet en del af det landshold, der spillede 0-0 mod mægtige Tyskland til EM-slutrunden i Portugal i 2004.

Historien melder ikke om nogen dødsårsag.