Priske nyder kæmpe pres: - Minder om FCK

Brian Priskes forhold til fodboldlegenden Tomáš Rosický blomstrer i Sparta Prag. Danskeren har aldrig haft et bedre forhold til en sportschef, og det kommer i kølvandet på en kaotisk tid i Belgien, hvor Priske kom i unåde hos præsidenten

Fra Brian Priske fik sparket som cheftræner i Royal Antwerp, gik der et par måneder, før han igen fik lov til at mærke, hvor kynisk fodboldverdenen kan være.

Den 45-årige midtjyde nåede kun at være jobløs i otte dage, indtil Arsenal-legenden Tomáš Rosický pludselig ringede til danskeren med et frækt tilbud om at blive cheftræner i Sparta Prag.

Ilddåben to måneder senere gik skævt. Undertippede Viking FK fra Norge tog fusen på den tjekkiske kæmpe og slukkede Priskes europæiske eventyr. Det var ikke sådan, den nye cheftræner ville indlede romancen med fansene på sin nye hjemmebane.

Og hvis han ikke selv var klar over det, så fik han tilhængernes skuffelse at føle på en meget direkte måde.

- Presset er enormt. Jeg kan nok bedst sammenligne klubbens størrelse med det tryk, jeg mærkede i FC København, fortæller Brian Priske til Ekstra Bladet fra solrige Marbella, hvor truppen er på træningslejr.

- Sparta kommer fra en otteårig, skidt periode, hvor vi ingenting har vundet, og det fornemmede jeg også hurtigt. Der gik ikke lang tid, før fansene indkaldte min stab og mig til et møde for at fortælle os, hvor skabet skal stå. Nu skal der altså vindes fodboldkampe.

Der skulle ikke mere til end et samlet nederlag til Viking FK og et efterfølgende nederlag i sæsonåbneren.

- Det har jeg aldrig prøvet før. Fansene ville kigge os i øjnene, og det beviste bare, hvor tæt forbundet de er til klubben.

Brian Priske er ved at finde sig godt til rette i Sparta Prag. Foto: Claus Bonnerup

Lysere tider

Det er et halvt år siden, Priske sad i det omtalte mødelokale med en gruppe af engagerede Sparta-fans.

Hans forhenværende assistent er taget til Sønderjyske, og i stedet er den tidligere Viborg- og AaB-cheftræner Lars Friis blevet Priskes højre hånd i Tjekkiet. En dansk duo, der skal jagte det mesterskab, klubben har vundet 36 gange, men som er glippet de seneste otte år.

De to kender hinanden godt. I Antwerpen-tiden forsøgte Priske faktisk at hente Lars Friis, lader han Ekstra Bladet forstå, men dengang var han godt beskæftiget med cheftrænergerningen.

Formen er fin. Kun en gang er Priske og co. løbet ind i et nederlag i de seneste 14 kampe, og Sparta Prag overvintrer på en tredjeplads med syv point op til Viktoria Plzeň.

Sportschefen Tomáš Rosickýs investering i danskeren er indtil videre en holdbar en af slagsen.

- Hvorfor pegede Rosický på dig som manden, der skulle få Sparta tilbage på sporet?

- Vi kendte ikke hinanden. Jeg vidste selvfølgelig, hvem han var på grund af hans karriere i Arsenal, men i sommer var første gang, jeg mødte ham.

- Han havde brugt en masse tid på at sondere trænerlandskabet, og da jeg blev fyret i Antwerpen, dukkede mit navn op hos ham, fortæller Priske, der ikke lægger skjul på, at deres relation er fortrinlig.

Tomáš Rosický og Brian Priske har på kort tid opbygget en rigtig god relation. Foto: Vit Simanek/Ritzau Scanpix

Venner med legenden

Kontrasten er også ganske enorm, i forhold til det han kom fra.

Perioden i Antwerpen havde flere lyspunkter, men de belgiske medier var ofte på nakken af klubben, og når resultaterne ikke gik danskerens vej, kunne han hele tiden læse fyringsrygter om sig selv.

Ifølge Priske blev forventninger fra medier og klubbens præsident skruet alt for højt i vejret, fordi truppen var sammensat af 18-20 nye spillere, og de modstridende forventninger blev aldrig afstemt.

- Jeg føler kravene til mig hernede er realistiske nu. Jeg er fandme glad!

- Alle i klubben spiller på samme hold så at sige, vi taler sammen hver eneste dag og vil hinanden det bedste. Det giver mig en tryghed. Og ja, det kan godt ske, at resultaterne pludselig ikke er gode nok, og hvad der sker så? Det ved jeg ikke, men det her spil er bare benhårdt.

- Hvordan er det at arbejde under Rosický?

- Det er nok det bedste forhold, jeg har haft til en sportschef i den tid, jeg har været træner.

- Han stikker til mig, når han skal gøre det, men ellers er han umådelig rolig. Han sætter sjældent sig selv i fokus, og vi har den respekt over for hinanden der skal til, uden at vi ikke også kan tale lige ud af posen.

I åben krig med præsidenten

Efter én sæson i cheftrænersædet fik Brian Priske en fyringseddel af Royal Antwerp 23. maj.

To måneder forinden udspillede sig en særlig episode under en kamp, og det var de scener, der i sidste ende spillede en stor rolle i danskerens afsked med klubben.

Klubpræsident Paul Gheysens gik i pausen mellem Royal Antwerp og Beerschot ned i omklædningsrummet for at puste sig op og diktere, hvordan den her kamp skulle vindes.

Imens kunne Priske se forundret til, hvorefter han smed sin egen boss ud.

- Jeg vidste godt, at mine dage med stor sandsynlighed var talte der.

- Hvad skete der helt konkret?

- Der har været skrevet meget om det, men jeg har ikke talt åbent om det. Ja, han var nede at sige nogle ord i en pause under det her derby.

- Altså han blandede sig i dit arbejde?

- Ja, siger Priske.

Brian Priske i aktion på sidelinjen. Foto: Michal Kamaryt

Tvivlede aldrig

- Nåede du også at tvivle på dig selv efter alt det her?

- Når du bliver fyret, er du altid i tvivl om, hvilke muligheder der så vil dukke op, og jeg nåede da også at tænke over, om jeg stod med gode nok kort på hånden til at lande et nyt job.

- Det gjorde jeg heldigvis, og det var jo nok også et udtryk for, at jeg trods alt havde gjort det fint i Antwerpen, selvom der var en helt masse folk, der forsøgte at overbevise mig om det modsatte.

- Jeg tror, det er utopi at tro, at man altid kan gøre det perfekt. Jeg tvivlede aldrig på, om jeg gjorde det rigtige, men jeg tvivlede på, om konstellationen i klubben var den rigtige, og om samarbejdet med den øverste ledelse var god.

- Samarbejdet med spillerne og staben kunne jeg aldrig sætte en finger på, men det var hårdt at gå fra midten af marts til slutningen af sæsonen uden at vide, om man var købt eller solgt.

Nu er det belgiske drama en saga blot, og eventyret i Tjekkiet er først lige startet.

