Priskes stjerne mister kørekortet

For en uge siden kunne Brian Priskes Royal Antwerp præsentere sin store sommer-transfer, Radja Nainggolan, men i stedet for at bemærke sig med godt spil på banen, så er den kontroversielle belgier endt i mediernes søgelys af de forkerte årsager.

For fire dage siden var belgieren ude at fortælle, at hans førsteprioritet var at vende tilbage til sin tidligere klub Cagliari, og nu har belgieren brudt færdselsloven i hjemlandet. Det fortæller Heut Nieuwsblad.

Han har ifølge mediet blevet stoppet af politiet med over 100 km/t i en byzone med alkohol i blodet, hvilket koster en fratagelse af kørekortet i femten dage.

Skal være et forbillede

Ifølge spillerens advokat, Omar Souidi, så indrømmer Nainggolan, at han lod sig rive med af den velkomstfest, som nogle barndomsvenner havde arrangeret for ham.

- Han havde ikke til hensigt at sætte sig bag rattet efter festen. Han beklager, det er sket, og det vil ikke gentage sig, fortæller advokaten på vegne af spilleren.

Blækket på kontrakten er knapt nået at blive tørt, inden Nainggolan brød det løfte, han havde givet til Royal Antwerp og klubbens fans. Han fortalte på sit første pressemøde, at han 'vil være et forbillede for de mange unge belgiere som ender i dårlige omgangskredse'.

Afventer reaktion fra klubben

Mandag morgen var Radja Nainggolan tilbage til træning - i en taxi. Og han havde ingen kommentarer til den fremmødte presse. Det fortæller Het Laatse Nieuws.

Det fortælles også, at klubben mandag eftermiddag vil komme med en officiel udmelding, så om Nainggolan får sanktioner for sine handlinger er stadig uvist.

34-årige Nainggolan har spillet det meste af sin karriere i Serie A, hvor det er blevet til over 400 kampe.