PSG-boss undersøges for kidnapning og tortur

Præsidenten i Paris St. Germain - Nasser Al-Khelaifi - er havnet i seriøse problemer.

Han bliver således i øjeblikket undersøgt for at have stået bag både kidnapning og tortur.

Det skriver det store franske medie L'Equipe.

Kidnapningen og torturen skulle være sket i Qatar tilbage i 2020. Offeret var 42-årige Tayeb Benabderrahmane.

Paris St. Germain-bossen har afvist alle anklager og udtalt, at retfærdigheden vil gå sin gang.

Tayeb Benabderrahmane påstår, at han blev kidnappet, fordi han havde dokumenter, som kunne skade Nasser Al-Khelaifi.

Det mulige offers advokater - Maïtres Romain Ruiz and Gabriel Vejnar - er glade for, at sagen nu undersøges.

Det gør de meget klart i en udtalelse til AFP.

Dokumenterne skulle have noget at gøre med Qatars værtskab for VM i slutningen af sidste år.

49-årige Nasser Al-Khelaifi kalder ligeledes historierne i medierne manipulation.