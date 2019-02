PSG raser over måling: Neymar selv skyld i sine skader

Paris St-Germain reagerer med stor vrede over en måling, som den franske radiostation RTL har lavet.

Resultatet viser nemlig, at 84 procent af de adspurgte mener, at klubbens stjernespiller Neymar ’provokerer forsvarsspillerne’ og i det hele taget ’praktiserer et farligt spil’, og at den brasilianske stjerne dermed groft sagt selv er skyld i sine mange skader.

I weekenden blev han ramt af en ny, ret alvorlig af slagsen i højre fod, og det ventes, at han først kan spille igen om en halv snes uger efter et brud.

Neymar vrider sig i smerte, og sådan har man set ham tit. Det har måske været med til at fodre myten, som der nu er debat omkring. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Et af spørgsmålene, som godt 1000 lyttere har reageret på, lyder nogenlunde sådan her: ’Er Neymars nye skade udtryk for, at vi ikke beskytter vores topspillere godt nok eller et tegn på, at Neymar går for langt og udsætter sig selv for fare gennem driblinger og provokationer?’

Resultat var som nævnt ganske klart, og nu har den franske storklub så valgt at reagere på egen hjemmeside.

’Skal vi grine eller græde over den måling? Hvis I ser jer omkring i verden, hvem tror I så børn og fodboldboldelskere ser op til: Neymar eller hans modstandere? Tror I for alvor, at nogen ville påstå, at Pelé, George Best, Johan Cruyff, Diego Maradona, Ronaldo eller Zinedine Zidane går for langt?’

Neymar bæres ud fra kampen mod Strassbourg med et brud i foden og udsigt til en lang pause. Foto: Geoffroy van der Hasselt/Ritzau Scanpix

Og PSG fortsætter med at opfordre til at undlade den slags målinger, hvis eneste sigte synes at være ’at udstille sportens genier og tilhængere’.

I sidste måned bad Strasbourgs Anthony Goncalves en skadet Neymar til at holde op med at flæbe, og dengang reagerede PSG ved at lægge en video op med alle stjernens gyldne tricks med en bold.

Neymar kommer i første omgang ikke med i de to vigtige Champions League opgør mod Manchester United.

Se også: Skadet Neymar misser CL-brag mod Manchester United

Se også: Suveræne Juventus snubler mod midterhold i Italien

Se også: Tvivlsom til El Clasico: Messi skadet mod Valencia

Se også: Higuain og Hazard skød Lössl i sænk