Qatar bøjer sig: Øllet vil flyde ved VM

Men kun i et begrænset tidsrum og i helt specielle zoner - og man skal have mange penge med

Selvom det er forbudt at drikke alkohol offentligt i Qatar, har VM-værterne bøjet sig efter pres fra FIFA. Derfor bliver det muligt at købe øl i specielle fanzoner tre timer før kampene og en time efter kampene ved slutrunden, der begynder 20. november.

Under selve kampene bliver det kun muligt at købe alkoholfri øl.

Kampen om øllet har i mange år været et tema mellem FIFA og Qatars VM-komite. Præsidenten for VM-komiteen, Hassan Al-Thawadi, holdt i mange år fast i, at øl, og alkohol i det hele taget, skulle være bandlyst ved VM, som for første gang bliver afviklet i et muslimsk land.

Men blandt FIFA's sponsorer er det store belgisk-amerikanske bryggeri Anheuser-Bush InBev, som plejer at bruge slutrunderne til at markedsføre Budweiser. Det er ganske vist noget tyndt sprøjt, men dog stadig en øl.

I 2016 afviste Hassan Al-Thawadi uden at ryste på stemmen, at han ville bøje sig.

- Det er ikke noget, vi diskuterer med FIFA, sagde han ved FIFA's kongres.

Men i 2019 trak han det totale forbud tilbage. Det skete i forbindelse med VM for klubhold, som blandt andet havde Liverpool som deltager. Hassan Al-Thawadi er selv Liverpool-fan, og de engelske tilskuere fik lov til at købe øl i fanzonen i Doha.

Det bliver således også muligt ved det kommende VM. Men altså med tidsbegrænsninger. Og kun i fanzonerne. Den mulighed luftede Hassan Al-Thawadi allerede overfor Ekstra Bladet, da vi interviewede ham i oktober sidste år på hans kontor i Doha. Og nu er der endeligt besluttet.

Men det bliver ikke muligt at købe øl på restauranter, caféer eller på torve og stræder. Man må heller ikke tage øl eller alkohol med hjemmefra. Det er forbudt at indføre den slags i Qatar.

Kun på få udvalgte hoteller er det tilladt at drikke alkohol, men så foregår det for nedrullede gardiner. I øvrigt er det ofte qatarerne selv, der får sig en hivert på de særlige alkoholhoteller.

Man skal være fyldt 21 år for at kunne købe noget med procenter i. Som regel skal man fremvise sit pas. Og så skal man have penge med. En halv liter øl koster gerne 130 kroner, den billigste flaske vin 700 kroner og en flaske spiritus spidsen af en jetjager.

Qatar byder op til en af verdens største sportsbegivenheder på otte spritnye VM-stadioner - men under overfladen lurer tusindvis af dødsfald, streng lovgivning og grove krænkelser. Læs mere om det lukkede land her.

