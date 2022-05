Qatar holder UEFA ude i kulden

WIEN (Ekstra Bladet): I næste uge skulle en gruppe fodboldledere fra UEFA have været på en inspektionstur til Qatar, men her i 11 time har Qatars VM-komite, Supreme Committee, udskudt besøget til en gang i juni.

Det fortæller Lise Klaveness, præsident for det norske fodboldforbund, under onsdagens UEFA-kongres i Wien. Hun skulle have været med på turen sammen med repræsentanter fra det svenske og tyske fodboldforbund.

- Supreme Committee havde ikke tid til at møde os nu, siger hun.

Lise Klaveness vakte opsigt verden over, da hun på FIFA’s kongres i marts i Doha kritiserede både FIFA og Qatar, ikke mindst på grund af de miserable forhold, som mange migrantarbejdere i Qatar lever under.

Som reaktion sagde Hassan Al-Thawadi, præsident for Supreme Committee, at hans dør altid er åben. Det holdt så ikke så længe. Nu er den næsten lukket i igen for Lise Klaveness.

Artiklen fortsætter under billedet...

Al-Thawadi sagde døren altid er åben. Det er en sandhed med modifikationer. Foto: Lars Poulsen.

Hendes tale i Doha gav dog også en række nye venner. Blandt andet præsidenten for det tyske fodboldforbund, Bernd Neuendorf.

Han så nærmest forskrækket ud, da Ekstra Bladets udsendte og en norsk kollega bad ham om et mindre interview på UEFA-kongressen i Wien. Han indvilgede dog.

- Da jeg havde hørt hendes tale, mødte jeg hende efterfølgende. Vi har siden talt i telefon sammen. Jeg kan følge hende i de fleste af de ting, hun sagde, og vi har talt om, hvad der kan blive det næste skridt. Vi har jo denne UEFA-gruppe om Qatar.

- De fleste af hendes mål er også europæiske mål. I UEFA-gruppen er vi ved at samle alle emnerne, og det er ikke kun spørgsmål om arbejdernes rettigheder. Det handler også om pressefrihed og LBGT+. Hvordan kan vi fremføre det overfor FIFA som en fælles europæiske stemme.

- Vil du lægge pres på den tyske regering for at få den til at lægge pres på Qatar?

- Jeg vil også tage til Berlin og tale med kansleren. Jeg vil fortælle ham, at fodbold har en stemme, men presset skal også komme fra den ene regering til den anden, siger Bernd Neuendorf.

Blandt de krav eller ønsker som Lise Klaveness nævnte i sin tale var etableringen af et Migrantarbejdercenter i Qatar og kompensation til de familier, som har mistet en far en eller søn på byggepladserne i Doha og omegn.

FIFA’s præsident, Gianni Infantino, var gæstetaler på UEFA-kongressen, og han tog overraskende selv fat på Qatar og situationen for migrantarbejderne.

- Jeg er der selv, og jeg appellerer til myndighederne i Qatar om, at de ikke blot implementerer de nye love, men også effektivt fører dem ud i livet.

- Det gør jeg for at sikre, at de arbejdere som ikke har fået løn, og som har lidt, vil blive ordentligt kompenseret. Vi er alle opmærksomme og forsøger at sikre, at arven efter VM vil være der for evigt, sagde Infantino.

Artiklen fortsætter under billedet...

Gianni Infantino siger, at han lægger pres på sheikerne i Doha. Foto: Lars Poulsen.

Lise Klaveness siger at hendes tale fra Doha blot er en del af en proces, som de nordiske lande har været i siden 2015.

Og de nordiske fodboldpræsidenter var samlet i Wien forud for UEFA-kongressen. Blandt andet for at tale om Qatar.

- Vi har det altid som et tema. På mødet gik vi igennem hvert lands konkrete ideer. Men nu skal vi støtte Danmark, som skal til VM. De har selv nogen spændende initiativer, og et vældig godt oplæg til, hvordan de skal agere i Qatar. Også om hvordan de kan involvere fansene.

- Men vi skal også beskytte det danske landshold og spillerne, så de kan koncentrere sig om sporten. Det er også vigtigt, siger Lise Klaveness.

Ekstra Bladet forsøgte også at få en kommentar fra den svenske fodboldpræsident, Karl-Erik Nilsson, men han forsvandt i tungt trav. Hverken torsdag eller onsdag havde han lyst til at tale. Han er ellers næstformand i UEFA’s eksekutivkomite, men altså meget lidt meddelsom.

Heller ikke DBU’s formand Jesper Møller ville tale med Ekstra Bladet. En høflig forespørgsel blev aldrig besvaret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Møller ville ikke tale i Wien. Men han hviskede dog på talerstolen. Foto. Lars Poulsen.

Det lykkedes dog Nilsson og Møller at stjæle billedet på kongressen. Jesper Møller rejste sig under en tale fra Nilsson og gik hen og hvis hviskede ham noget i øret. Det fik svenskeren til fnisende at fortælle forsamlingen, at det danske og det svenske fodboldforbund vil støtte UEFA-præsident Aleksander Ceferin, når han næste år er på valg.

Så slap den da ud.

