Qatar vil tale danske kritikere til ro

Med raske skridt nærmer vi os VM i Qatar, og DBU og det danske landshold er ved at forberede, hvordan man konkret skal adressere de betændte menneskerettighedsforhold hos slutrundeværterne. Erkendelsen hos både spillere og ledere er, at man ikke bare kan lade som ingenting.

Landsholdets sponsorer har under VM veget pladsen på spillernes træningstrøjer, hvor der i stedet bliver plads til et markant budskab. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er planen nu, at der kommer til at stå: Human Rights For All – menneskerettigheder for alle.

Samtidig forsøger regeringen i Qatar dog at lægge låg på kritikken, og blandt andet derfor har arbejdsminister Ali bin Saeed bin Smaikh al-Marri inviteret sig selv til København, hvor han gerne vil mødes med den danske fagbevægelse, DBU, Spillerforeningen og Amnesty International. Dog har han ikke ytret ønske om at møde den danske presse.

Gunde Odgaard fra BAT-kartellet siger til Ekstra Bladet, at der mangler at blive sat en dato på mødet, men at det gerne skal være afholdt inden ferien.

Arbejdsminister Ali bin Saeed bin Smaikh al-Marri har været i offensiven i den seneste tid for at sælge budskabet om, at Qatar har indført reformer på områder som mindsteløn og retten til at skifte job. Og der bliver arbejdet på mange fronter for at dæmpe kritikken.

Ingen dansk opbakning

I sidste uge formåede Ali bin Saeed bin Smaikh al-Marri at blive valgt som næstformand for ILO’s arbejdskonference i Genève i Schweiz. ILO er FN’s organisation for arbejdstagere og arbejdsgivere samt regeringer. Og der var regeringerne, der stemte for Ali bin Saeed bin Smaikh al-Marri som viceformand.

Det kan virke paradoksalt, med tanke på at der i ILO’s paragraf 87 står, at arbejdere har ret til at organisere sig i fagforeninger. I paragraf 98 hedder det, at arbejderne har ret til at forhandle kollektive overenskomster. Ingen af de to paragraffer efterleves i Qatar, hvor fagforeninger er forbudt.

Det skal nævnes, at den danske regering ikke stemte på Ali bin Saeed bin Smaikh al-Marri som næstformand.

VM nærmer sig, og Qatar arbejder hårdt på at få dæmpet kritikken. Her besigtiges Ras Abu Aboud Stadium, som er bygget af containere, og hvor Danmark skal møde Frankrig under slutrunden. Foto: Lars Poulsen.

Han er dog langtfra den eneste fra Qatar, som er ude for at udøve indflydelse og samtidig dæmpe kritikken. Selv emiren er blevet sendt i byen for at skaffe venner til det lille diktatur.

Qatar har længe købt sig indflydelse i regeringskontorerne i Paris, Berlin og London. Her var emiren for nylig på et charmebesøg hos både dronning Elizabeth og premierminister Boris Johnson. Nå ja, og så meddelte emiren, at Qatar over de næste fem år vil investere 90 milliarder kroner i den engelske fintechindustri. I forvejen ejer Qatar store dele af London og af Heathrow lufthavn.

Ministrene sidder på hænderne

England kvitterede ved fra 2023 at ophæve visumkravet til Qatars borgere. Tyskland er begyndt at købe gas i Qatar, og som i England ejer Qatar også store dele af den tyske industri. Blandt andet en ganske pæn portion aktier i folkevognsfabrikkerne. Qatar er også sponsor i Bayern München.

I Frankrig er situationen velkendt. Her har Qatar investeret voldsomt siden 2010. Blandt andet i PSG, men også i den franske militærindustri. Ingen af de store landes regeringer kommer til at boykotte eller protestere over noget som helst i forbindelse med VM i Qatar.

Den danske regering sidder indtil videre på hænderne. Hverken statsminister Mette Frederiksen (S) eller kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil fortælle, om det officielle Danmark vil være repræsenteret ved VM i Qatar.

Det synes overladt til fans og fodbolden selv at fastholde kritikken. Således har landsholdets Christian Eriksen været i kontakt med spillere fra det engelske og det franske landshold for at finde et samlet standpunkt om menneskerettigheder i forbindelse med VM i Qatar. DBU’s fodbolddirektør, Peter Møller, har været i dialog med sin tyske kollega.

13 europæiske lande deltager ved slutrunden, som begynder 21. november. Finalen spilles 18. december.

I bedste fald er hun naiv

